Slušaj vest

Boginja i Maja Marinković ne prestaju sa svađama i prepucavanjima.

Ni nakon incidenta i fizičkog obračuna strasti se nisu smirile.

"Devojka laže"

Maja je demantovala da joj Boginja smeta, te je priznala da joj je žao zbog žestoke svađe.

- Kako komentarišeš priče ukućana da te boli Boginja? - pitao je voditelj.

Foto: Printscreen

- Nije istina. Ne opravdavam postupak, ali devojka je jako navalentna i laže. Ja sam pitanja za Filipa eskivirala, a i za nju jer se nakačila. Ignorisala sam sve. Pre dve nedelje me je gurnula. Složiću se sa Mićom da svađa koja traje satima mora da iskalira, a ja nemam veliki prag tolerancije. Večeras kaže da se svega seća, a u radiju je rekla da se ne seća. Ona mene ne boli, ne interesuje me. Mnogo izmišlja, breca se na svaku sitnicu. Danas sam imala svađu sa Urošem, a ona se umešala i potencirala sukob. Neću da dozvolim da ispadne žrtva, a ja nasilnica koja maltretira ljude. Žao mi je jer ovako izgleda, ne postoji opravdanje i to je za svaku osudu. Ne može nekog na silu da natera na nešto, šta sam joj ja kriva? Ako je njih šest bilo sa Filipom, što sam samo ja problem? - govorila je Maja.

Maja bila intimna sa Anđelom?

- Na osnovu čega Boginja trvdiš da su Maja i Anđelo imali intimu? - pitao je voditelj.

1/5 Vidi galeriju Maja Marinković Foto: Printscreen Youtube TV Pink, Printscreen YouTube

- Anita je rekla, tako je pričala za Maju i Filipa i ispostavilo se da je istina - odgovorila je Boginja.

- Maja i ja se napolju nikad nismo videli i to smo pričali tokom ove sezone da je nemoguće kako se nikad nigde nismo sreli - dobacio je Anđelo Ranković.

Car o Maji

Filip Car, bivši rijaliti učesnik Zadruge, tokom opširnog TikTok lajva javno je izneo niz oštrih i kontroverznih stavova, najviše usmerenih ka Maji Marinković, ali i drugim rijaliti učesnicima.

- Kako da ja mislim da je narod normalan? Upalim TikTok, podržavate lizanje WC šolje, mazanje Nutelom, lizanje poda. Upalim rijaliti, podržavate Filipa Đukića. Koji god ga frajer udari, on ništa. Gleda u njega i bleji. Prodaje jednu te istu priču za svaku. Pa, sa nekom moraš biti - rekao je Car.

1/7 Vidi galeriju Filip Car o ulasku u "Elitu" Foto: Printscreen TikTok, Hossein Lohinejadian / Alamy / Alamy / Profimedia, Nenad Kostić, Petar Aleksić, Printskrin/Instagram

Car je nastavio izlaganje o Maji Marinković u istom duhu, iznoseći teške optužbe i kritike na njen račun.

- Podržavate Maju Marinković koja je silovala dečka i sad prebacuje sve na njega. On je sad krivac. On je, sad, jadan krivac što su imali odnose dok je on bio mrtav pijan, što je naskočila na njega, nije mu dala da živi. I sad je on kriv, sad će njega napadati ona, Taki... Sad ide redom. Ne daj Bože da se dečku digne pritisak i da joj svašta kaže.