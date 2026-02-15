Slušaj vest

Sita Ahmić nedavno se preselila u Dubai sa svojom decom, a sada se oglasila putem društvenih mreža i prokomentarisala ponašanje bivšeg partnera svoje sestre Luke Vujovića.

Aneli i Luka se nakon raskida svakodnevno prepucavaju i iznose sav prljav veš iz ljubavnog odnosa.

"On je smeće, ljudski odron i talog"

Sita više nije želela da ćuti, te je javno prokomentarisala njegovo ponašanje i tvrdnje.

- Mnogo je bezobrazan, okuražio se. On je smeće, odron i poslednji ljudski talog. Nadala sam se da neće dotle doći, ali eto jeste. Neko ko je krao po plažama ženama torbice, krao po nekim magacinima, nije za džabe bio u zatvoru, ali sada neću o tome. Isti je odron kao i njegova mama. Pošto se mnogo okuražio i drži mobing nad mojom sestrom, sad u ja pričati malo o njemu - govorila je Sita i dodala:

Sita Ahmić u besnoj mašini sprema se za ulazak u Elitu 9 Foto: Printscreen/Instagram

- To što je rekao da je Aneli potrošila njegovih 20.000 evra, nije istina. To su pare koje su zaradili od Tiktoka i on je to trošio. Na sebe i tim parama platio sinu put u Ameriku i mnoge druge stvari. On je jedan propalitet, probisvet, laže sve živo. Dok je bio sa Aneli radio joj je svašta iza leđa. Ona ga je čak i provalila, ja sam mislila da možda umišlja.

"Narkoman i sitni dilerčić"

Sita se osvrnula i na Lukine tvrdnje da je Aneli koristila narkotike u spoljnjem svetu.

1/5 Vidi galeriju Aneli Ahmić i Luka Vujović Foto: Antonio Ahel/ATAIMAGES, Printscreen YouTube

- Vi znate da ja nikada ne lažem i sve što imam od dokaza pokazaću vam. Za novac je spreman sve da uradi. Kada je ušla Aneli, videla sam ko je Luka. On je sitni džeparoš, narkoman i sitni dilerčić. Imam svata da kažem ali neću sada, znate da ne volim sve odmah da grunem. Aneli nije narkomanka kao što priča već on, koji je to nabavljao i zvao svoje drugare - rekla je Sita i zapretila sudom:

1/5 Vidi galeriju Sita Ahmić ulazi u Elitu 9 Foto: Petar Aleksić, Printscreen, Premijera

- Sve je ovo izrežirano i sve je plan od samog početka. Tužbu ću pisati svima. Taj šmrkator i prevarant u talu sa svojom majkom pokušao je da iskoristi Aneli, a sad je Anita na meti. Podršku fanova iskorišćavao je na najgori mogući način. Stalno je bio u kontaktu sa njima, imali su zatvoreno došpisivanje iza Anelinih leđa, ona to nije znala. Slali su mu pare da kupi njoj šta poželi.