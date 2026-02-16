Slušaj vest

Anđelo Ranković u Šiša baru je otvorio dušu gde je progovorio o bivšoj partnerki Aniti Stanojlović, ali i svojoj majci.

Učesnik Elite u jednom trenutku je grcao u suzama.

"Opsednuta je sa mnom"

- Izgleda da mi je to hvala što sam bio uz nju sve vreme. Opsednuta je sa mnom i ovde i napolju, samo zato što sam hteo da nastavim dalje. Konstantno me provlačila malo po malo, a onda i dala drugim ljudima oružje u ruke. Dešava se četiri meseca da ona seje o meni ljudima po kući i puštala otrov, a ja sam izbegavao konflikt s njom - pričao je Anđelo.

"Znaju da me boli, zato i udaraju na nju"

Ranković se osvnrnuo i na ružne komentare na račun njegove porodice i majke.

- Mene to boli. Ja imam svoj stan i zarađujem, ali živim s majkom zbog nje jer je volim i jer me ona voli. Ja ću poslednji dinar dati majci, a ona je ceo život odvajala i davala meni. Ne osuđujem nikoga ko nastavi sa svojim životom, a moja majka otkad je završila s mojim ocem, nisam je video ni s jednim muškarcem već se posvetila samo meni. Nikada nije dirala nikoga, nikoga nije blatila i svi udaraju po njoj. Znaju da me boli, zato i udaraju na nju. Ja tamo ćutim jer ne želim da me vide tako, a u Zadruzi 1 sam skakao da se bijem kad mi neko spomene majku. Ja sam pričao o Anitinoj braći jer sam im ja pomogao, a ona nije ništa pomogla mojoj majki da bi pričala o njoj - govorio je Ranković i dodao:

1/5 Vidi galeriju Anđelo Ranković i Anita Stanojlović Foto: Printscreen YouTube, Kurir, Shutterstock, Ana Paunković, Petar Aleksić

"Moja mama ne greši u proceni"

- Meni majka nikad pričala s kim da budem već mi je rekla da ću naj*bati sa Anitom i u pravu je. Za sve što mi je rekla je bila u pravu, nikada išta nije pogrešila. Moja mama ne greši u proceni, sve je pogodila. Ja sam dobio nap*šavanje što nisam ostao budan do pet dok je ona bila u Narod pita i nisam ostao do šest. Dobio sam flašu u glavu i tako dalje. Ja sam dobio toliko smaranje od nje zbog hotela Bajadera, a čuo sam drugu priču nego što mi je ona ispričala. Slikala je kad daje pare mami da bi imala dokaz ako krene medijski rat.