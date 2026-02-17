Slušaj vest

Burno jutro u rijalitiju "Elita 9" obeležio je žestok verbalni okršaj bivših partnera, Anite Stanojlović i Anđela Rankovića, koji je rezultirao Anitinim zahtevom za hitan raskid ugovora.

Sve je počelo tokom rutinske podele budžeta, kada su između njih dvoje pale teške reči i optužbe, zbog kojih se Anita vidno potresla. Emotivni pritisak je bio preveliki, pa je u suzama napustila Belu kuću i otišla u dvorište, gde je doživela slom.

Iako su gledaoci navikli na dramatične pretnje učesnika, Anita je ovoga puta bila izričita u nameri da trajno napusti šou, tražeći pravnog zastupnika isključivo radi izlaska:

Anita Stanojlović Foto: Printscreen YouTube

- Pošaljite mi advokata, želim da izađem odavde. Želim da se donese ugovor, da potpišem ugovor i da idem kući.

Lukina majka oduševljena snajkom

Majka Luke Vujovića, Biljana, otvoreno je govorila o odnosu njenog sina sa Anitom Stanojlović. Ona ističe da nema problem sa tim što njih dvoje rade na bebi.

Biljana ističe da je njen sin Luka prošao kroz pakao sa Aneli i da mu je sa Anitom pravi raj.

- Kada ljudi vide pakao u kojem je on bio, ovo sa Anitom je raj, a ja sam njoj zamerila što mu je lupila šamar. Takođe moram da kažem da je on pao na Majinu provokaciju, te je Anita reagovala a i ja bih mu lupila šamar, njemu nije mesto ni pored Maje, ni pored Aneli, već pored Anite, ona brine o njemu. Moram da kažem i da oni ne budu zajedno, ona je meni donela mir i slobodu - rekla je Biljana pa je dodala: