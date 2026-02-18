Slušaj vest

Odnos Aneli Ahmić i njenog bivšeg partnera Luke Vujovića sve je turbulentniji, a svakodnevno prolaze kroz raspravu i razna prepucavanja.

Bivši ljubavni par je žestoko kažnjen zbog izbegavanja zadatka, a svemu tome je kumovala njegova sadašnja devojka Anita Stanojlović koja je bila deo i ove skandalozne svađe.

"Prva me je provocirala"

Luka je pokušao u samom startu da smiri strasti, ali Aneli je bila nezaustavljiva.

- Što sad sve ovo radiš? - pitao je Luka.

Foto: Petar Aleksić, Ana Paunković

- Ona je meni došla i rekla mi je da sam k***a. Prva me je sinoć provocirala. Onda sam jela kikiriki i dobacila joj ''Luka me voli''. Ako me neko vređa, ja ne moram da ćutim - pravdala je Aneli.

- Zamolio sam te da ne vređaš. Ne znam koju potrebu imaš da se svađaš - dodao je Luka.

"Imam poriv..."

– Provocirala si Anitu kad joj je bilo veoma teško - rekao je Luka.

- Kad me vređate i provocirate, dobićete povratnu - odbrusila je Ahmićeva.

- Da li imaš poriv da me gaziš? - pitao je Vujović.

- Imam poriv da odgovorim na uvrede. Smiri je, neka se otkači od mene - rekla je Aneli.