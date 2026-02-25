Slušaj vest

Aneli Ahmić proslavila se učešćem u rijalitiju, a trenutno je aktuelni učesnik Elite 9.

Ahmićeva je danas poznata po skandalima, incidentima i burniim ljubavima, te važi za jednu od najkontroverznijih rijaliti igrača.

Raspevana devojčica

Kako je već nekoliko dana u žiži javnosti zbog ljubavnih turbulencija, na mrežama se pojavio video snimak koji je sve raznežio. 

Snimak je star čitavih 30 godina, a na njemu se vidi kako je Aneli izgledala kao devojčica. Takođe, Ahmićeva je bila deo muzičke manifestacije "Mali raspevani Dubrovnik" gde je do izražaja došao njen pevački talenat koji se komentarisao i tokom Elitovizije.

Mala Aneli bez treme nastupila je na Gradskom trgu gde je bila solista hora koji je ulepšao tradicionalnu gradsku manifestaciju.

Komentari ispod ove objave su samo pljuštali:

"Slatkiš", "Preslatka devojčica sa glasom anđela", "Medena je", "Ovako odraste pravo gradsko dete", "Kako je lepo počela, a gde je završila" i mnogi drugi.

Ovako je Aneli izgledala pre estetskih korekcija:

ISPLIVALE U JAVNOST STARE FOTKE ANELI AHMIĆ! Evo kako je učernica "Elite" izgledala pre svih korekcija, celo lice IZMENILA! Foto: Printscreen Facebook

Kuća Aneli u Dubrovniku

Kuća u kojoj je Aneli Ahmić živela sa majkom nalazi se u Dubrovniku. Jednom prilikom, Asmin Durdžić ispričao je kako ona tu nije imala ni vodu ni struju, te da joj je on pomogao da je renovira.

Sudeći po kadrovima koji su zabeleženi, na prvom spratu iste boravi zadrugarkina sestra Sita i taj je deo, naizgled, obnovljen i u dobrom je stanju.

20240414-20-22-54kuca-aneli-ahmic-u-dubrovniku.jpg
Foto: Printscreen Pink Tv

Njene komšije, sa druge strane, nisu imale posebne primedbe na njeno učešće u „Eliti". 

Aneli Ahmić Foto: Printscreen YouTube, Printscreen Instagram

Podstanar iz vikendice Ahmićki, pak, gotovo da je i ne poznaje.

- Njih znam iz viđenja, ali nismo imali neki duži kontakt. Ne znam stvarno curu toliko, ne poznajem je. Meni je njena sestra ovo iznajmila ovde, mislim da je ovo sve njihovo. Vidim da često neko prolazi ovuda, ima i u drugom stanu pored isto dosta ljudi - prokomentarisao je on u pomenutoj emisiji, dok je izvesna Nikolina, jedna od najboljih prijateljica rijaliti učesnice, objasnila nešto kasnije kako Sita u Dubrovnik, naime, dolazi za vreme sezone i tu se bavi taksi uslugama.

Prva izjava drugoplasirane učesnice Aneli Ahmić Izvor: Kurir