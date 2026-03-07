Slušaj vest

Prethodne noći u Eliti održana je emisija "Pitanja novinara", a tom prilikom je u emisiji došlo do žestokog sukoba između Anite Stanojlović i Luke Vujovića. Naime, njihov sukob je krenuo i pre emsije, a razlog je bila Aneli Ahmić.

Anita Stanojlović i Luka Vujović Foto: Printscreen YouTube

Voditelj i novinar Darko Tanasijević podigao je Luku Vujovića, kako bi sa njim porazgovarao na temu razvoda od bivše supruge.

- Ja nisam oženjen, ja sam razveden. U Srbiji ona jeste ljubavnica, u Turskoj nije bila ljubavnica. Luka je 2022. godine se razveo sa svojom bivšom suprugom Ninom, ja zato mogu da putujem sa svojim sinom gde hoću, zato je mene Švajcarska proterala 15 dana ranije. Da bi ja mogao da viđam svog sina, Luka se danas zove Lazar, Luka je promenio ime. Papir, kao zaključak, taj papir je verovatno kod tebe, ima taj papir kod zeta advokata i kod Biljane. Da, istina je da je to pre moglo da se završi kroz par sati, ali to sada ne može. Razveo sam se u Nemačkoj, ali nisam prisustvovao. Moja supruga do 2021. godine nije radila nikada, kada se zaposlila, htela je da uzme stan. Mi smo se razišli kada je rekla da ima novog dečka. U Nemačkoj nisi samohrana majka ako si venčana, nemaš beneficije da plaćaš stan 30 odsto i milion nekih stvari - rekao je Luka.

1/7 Vidi galeriju Luka Vujović Foto: Printscreen, Printscreen YouTube

- Kome je Nina podnela zahtev za razvod braka?! Ako ti u Srbiji sklopiš brak u Smederevu, ne možeš da se razvedeš u Kruševcu - pitao je Darko.

- Ja sam se tada bunio, pa može, ja sam razveden. Sud u Frankfurtu, Nina se pojavila sa advokatom, moj advokat je bio tu. Ja sam se žalio da hoću da se razvedem u Srbiji da bih sprečio da me ne proteraju. Oni su meni poslali u zatvor nešto da odgovaram na pitanja. On se pojavio i sporazumno smo se razveli. Moj advokat se bunio, ja sam bio protiv da se razvedem. Mora da se ne živi zajedno ne znam koliko, sve je nabrojao njen advokat, nisam imao šanse. Na sve moguće načine sam pokušao da se ne razvedem, na kraju mi je došao papir da sam razveden. Nina je hrvatski državljanin, sklopili smo brak u Surčinu...Kažu mi u Palati pravde da se čeka tri meseci, kada sam predao papire, oni su mi rekli da treba od svakog postupka original. Meni žena šalje brzom poštom sve original, ja sam hteo da se venčam sa Karićevom drugaricom onom, ona je nemački državljanin. Luka je pričao sa porodicom i rečeno je da je lakše da promenim ime, da mogu da putujem. Na konto promene imena sam sva dokumenta menjao - rekao je Vujović.

1/6 Vidi galeriju Anita Stanojlović Foto: Printscreen YouTube

Oglasila se Biljana Vujović

Podsetimo, u beloj kući se pokrenula tema oko toga da li majka Luke Vujovića, Biljana Vujović podržava ili vređa njegovu devojku Anitu Stanojlović, zbog čega je Luka u besu rekao da je sa njom završio, ako se ispostavi da je istina da je Anitu nazavala "bajaderom".

- Ako se odnosi na dezinformciju da sam malu Anitu nazvala bajaderom, mogu samo da to demantujem. Užasnuta sam činjenicom da gledaoci nemaju ni ime ni prezime , ni adresu, a da se takva zlurada pitanja prenose učesnicima. U ovom slučaju mom sinu. Poznato je da sam ja uz Anitu I Luku, poznato je i da je Luka izgubio podršku radi Anite i poznato je da ja nemam i ne želim nikakav kontakt sa tim osobama, jer mu prave smicalice i u rijalitiju i napolju baš kao i meni.

Žao mi je što Luka to ne zna. Ali Bože moj, takav je format rijalitija a ni juli nije tako daleko. Neka svima koji se bave tuđom decom, plasiraju laži i montiraju poruke i time mu otežavaju boravak ide na obraz i čast. Moj Luka nikome nije učinio ništa nažao da bi mu to radili. Ali život ide dalje. Ipak će on i Anita i ovo prevazići - rekla je Biljana.

Kurir.rs/Pink