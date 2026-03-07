Slušaj vest

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', voditelj Darko Tanasijević dao je reč Anđelu Rankoviću kako bi prokomentarisao Milenu Kačavendu.

- Ja uvek kažem da ovaj gore sve gleda. Ova žena treba da bude svesna da smo i mi nečija deca, da mi imamo roditelje i da ako je ona spremna da se us*rava u život majkama koje joj ništa nisu uradile, onda nek očekuje unazad - rekao je Anđelo

- Je l' znaš šta je incest? - upitala je Milena.

- Je l' znaš šta je edipovac? Pričala si da će moja majka gledati moj polni organ po portalu, pa zamisli kako druge majke plaču kad im se ovde us*ravaš deci u život - rekao je Anđelo.

- Kada mi je Aneli vređala sina, on je sedeo i prećutkivao, a inače jako zamera kada se njegovo ime pominje u bilo kakvoj komunikaciji - rekla je Milena.

- Milena Kačavenda je sama govorila neke stvari za mene i pričala da je nešto pokazivala sinovima, a onda kad joj neko to spomene onda ona plače i ona je jadna. Kad ona izmišlja stvari o drugima, onda je sve to super. Nek trpi sad jer je ona zlo, ološ, loš čovek i zato što sam joj rekao da ima 50 godina i da je majka onda treba i da bude primer. Vidiš kako dođe na naplatu što moju mamu nije vadila iz usta, a zamisli kako boli učesnike iz svih sezona kojima si vređala porodicu. Ja bis*ksualac nisam i neću dirati tvoje sinove, ne brini se - rekao je Anđelo.

- Klošar jedan raspali - rekla je Milena.

- Njene reakcije sinoć i večeras smo sve videli, ona je toliko bogougodna da je to strašno - nastavio je Anđelo.

- Ja ne pričam u prazno. Kada izađem i dođem u "Narod pita", o njemu ću imati sve crno na belo i odgovaraće za sve izgovorene reči - rekla je Milena.

