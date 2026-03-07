Slušaj vest

Anita Stanojlović gostovala je u emisiji "Na mestu splačina", koju u "Eliti 9" vode Milena Kačavenda i Dača Virijević gde je ponovo oplela po Aneli Ahmić.

Njih dve se ne podnose i koriste svaku priliku da jedna drugu ocrne.

- Da li Luka zapravo želi da te odbije što se tiče veridbe, pa je rekao da je oženjen, a Aneli je rekao da nije oženjen? - upitao je Dača.

- Luka i ja smo u fazi upoznavanja, tek se upoznajemo, to treba da se zna. Ja nisam ljubomorna na nju štrokava je, akljava i prljava, izgleda kao babun. Ja niti teram Luku da me veri zbog toga jer je nju verio. Nju ne volim jer udara nisko - rekla je Anita.

-Kako komentarišeš to što je Luka ponovo slagao kada je reč o pesmi? - upitao je Dača.

- To što su peveali pesmu, ne znači da je to pesma njihove ljubavi. Ja jesam bila veoma tužna, to je istina, ali dobro - rekla je Anita.

- Moram samo da demantujem da sam ja štrokava, jer je Luka i sam rekao da nikada ne bi bio sa štrokavom osoobom. Jedva čekam da se pusti večeras snimak, jer naša pesma jeste bila ta, Luka ju je sam naručio - rekla je Aneli.

- Evo, Aneli je opet ovde došla da me provocira - kazala je Anita.

- Ja jesam rekao da nikada ne bih bio sa devojkom koja je štrokava, to je svima jasno. Nije štrokava i prljava - rekao je Luka.

Ivan Marinković se našao u ulozi poligrafa u emisiji ''Na mestu splačina'', te je Luku Vujovića podrvrgnuo poligrafskom ispitivanju i detektovao njegove odgovore.

- Da li voliš Aneli? - upitao je Dača.

- Ne - odgovorio je Luka.

- Istina - poligraf je detektovao ovo kao istinu.

- Da li veruješ da bi veza sa Aneli uspela, da je ona uspela da koriguje svoje ponašanje? - upitao je Dača.

- Da - odovorio je Luka.