Voditelj Milan Milošević u emisiji "Pretres nedelje" dao je reč Borislavu Terziću Terzi kako bi otkrio kakav je razgovor vodio sa Stanijom Dobrojević i kakve je detalje saznao od nje.

- Ona je pričala o jihovom odnosu. Rekla je da se čuo sa Sitom, a posle par sati je rekla da neće da uđe i da je odustala. Rekla je da može mnoge stvari da poveže i da je Asmin rekao: "Treba da se udružimo i ojadimo Pink za pare". On je tad bio dobar sa Sitom - govorio je Terza.

- Ja nisam znala da li se on dogovorio ili zakrvio sa Sitom - rekla je Stanija.

- Rekla je da joj je na kvarno napravio dete i da veruje da je ženi koja ima Samuela napravio na kvarno. Rekla je da nije znala da joj je pravio dete i da je to krišom uradio. Ona jako tečno priča, potvrđuje neke stvari za Asmina - dodao je Terza.

Uvrede

- Ti si u mojim očima jedna obična k*rava - besneo je Asmin.

- Koga si ti ovde došla da blatiš? Ja sam saznala za Crnu Goru kad sam bila u apartmanu i da su ljudi krenuli tamo. Oni su išli da traže dug koji je on dugovao i čula sam da su ga našli gde je jer se oznčio. Ja sam taj dan ušla, ljudi su verovarno krenuli iz Podgorice do Budve i traže mu pare koje je dužan. Ti si bila treća u odnosu i moraš to da prihvatiš, a ne da se igraš sa mojim životom - govorila je Aneli.

- Ja mislim da su ovo dva prevaranta koja su se sve dogovorila. Ja idem po intuiciji i ovo su dva foliranta. Meni tako izgleda - rekla je Stanija.

- Ti i dalje gaziš po mom detetu čim govoriš da igram igru. Boleo te je k*rac za moje dete kad si uzela pare da ideš po Majamiju - dodala je Ahmićeva.

Skidala mu pare s računa

Asmin se potom požalio i da je na nju potrošio 350.000 evra.

- Ovo je jako kvarno. Ja sam sa njom potrošio 350.000 evra - rekao je Asmin.

- Sve ovo potvrđuje snimak iz Sarajeva - vikala je Stanija.

- Sita je mene htela da ispita da li ulazim, a ja sam dao reč i niko nije znao. Ona mene gura u Ahmiće i da sam ja napravio dogovor. Ovde si ušla i rekla da sam bio najbolji prema tebi, a sad ti je proradilo da mi pakuješ aferu - pričao je Asmin.

- Napolju je sve drugačije pričao, ja sam bio na vezi s njim svaki dan. Nije pominjao Staniju, a ni da se čuje sa Sitom. On je ovde rekao da ga izvode da ugasi račun jer mu ti skidaš pare sa računa. Ja sam pitala kad se vratio da li si skinula pare, a on je klimao glavom i rekao si da si sve - pričala je Kačavenda.

- Dobila je 20.000 evra onda i 5.000 pre toga. Ona je dobila pred ulazak. Ja sam nju skinuo sa ovlašćenja i rečeno mi je da je ovlašćena osoba skinula sa računa - rekao je Asmin.