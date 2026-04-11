Slušaj vest

Atmosfera u Beloj kući dostigla je tačku ključanja tokom emisije 'Pitanja novinara', a novinar Darko Tanasijević postavio je sledeće pitanje.

- Što se tiče Aneli, desila se ta priča da ju je ostavio zbog mene. Ja sam toj ženi rekla da joj ja nisam problem nego ovaj čovek s kojim ima dete. Sve njeno što je ona pričala proživela sam i ja. Ne treba njoj provociranje mene. Nisam došla da je ovde vređam. Mi smo nebo i zemlja. Ne tvrdim, ali sam pratila njihovo šuškanje, sigurno joj je predlagao neki dogovor da uzmu neku svotu novca, i meni je to predlagao. Pratila sam njihovo ponašanje nakon izolacije, ona napušta Luku naprasno, dešava se hotel i tu je pokazala da ona i dalje ima emociju prema njemu - rekla je Stanija.

- Ti i dalje ponavljaš da Aneli ne može da izađe iz moda žrtve - pitao je Darko

1/8 Vidi galeriju Svađa Stanije i Aneli Foto: Printscreen

- Ona i jeste Asminova žrtva. Ja sam pokušala sa njom da razgovaram i ne mislim da sam uspela. Ona šta izgovara govori o sebi. Ove čudne reakvije koje su imali kad su čuli da možda ostajem do kraja isto govori o njima. On je mene tipovao, a onda je meni krišom iza leđa kačio slike naše na vacap. On je to namerno radio, ja to nisam videla, a ona jeste i to je iskortistila. Ona je birala rijaliti, birala je da se svesti umesto da jednim pozivom vrati svoju porodicu. Ona je znala za mene, a ja nisam znala za nju - rekla je Stanija.

- Rekla ti je da si trošila njegove pare umesto da je on slao to svom detetu - nastavio je novinar.

- Meni nije bitan Asmin da mi pomogne nešto u životu, naravno da treba da učestvuje u troškovima. Nisu me zanimale njegove pare. On me više ne zanima kao muškarac ni njegove pare niti je on morao da ostaje kad sam mu saoštila da više nećemo biti intimni. Meni je lepše i lakše u životu bez Asmina - rekla je Stanija.

- Kako komentarišeš to što je Stanija opet govorila o tebi i Janjušu - pitao je Darko Aneli.

- Imam trenutni pad, uskoro ću se ja izdići iz situacije. Polako se moj mozak navikava na ovu ženu ovde. Radiću ono što se meni u momentu radi, ne mogu da sedim zato što mi je to neko predložio. Ko je ona meni u životu da ja slušam njene savete. Ona je ponovo pokazala mržnju prema meni i sujetu. Nikada ja i Janjuš nismo skakali do plafona. Ona je ta koja mene ne bi trebala da spominje. Ona i ja nismo ni približno prošle isto, ne može da se poredi. Ja jesam trenutno uništena. Moj mozak mora da se privikne da smo svo troje sada tu. Za mene to nije bio nimalo lak momenat u životu. Ja bih volela da ona ostane ovde do kraja da se borimo. Ona je jako loš čovek - ispričala je Aneli.

- Šta ona hoće od mene više - dobacila je Stanija.

- Ovo je pravljenje žrtve. Ona mene gradi, kulu pravi od mene. Ovako se ne ponaša normalna žena. Žena je poremećena, ti si prevarantkinja koja će dobiti pare na kontu mene. Kao kulu me gradi - rekla je Aneli.

- Skini mi se s grbače - dodala je Stanija.