Sukob između Stanije Dobrojević i Aneli Ahmić ne jenjava, a rasprava je eskalirala kada se u sve umešao i Asmin Durdžić. Tenzična atmosfera brzo je prerasla u otvorene uvrede i teške optužbe, dok su učesnici bez zadrške iznosili međusobne prozivke pred svima.

- Bežo tamo folirantkinjo i prevarantkinjo! Evo ti bivši (Asmin) i adresa, šta hoćeš od mene? - rekla je Stanija.

- Ima mržnju prema meni jer imam dete, to je nemoć Stanije Dobrojević - rekla je Aneli.

- Ti si žena blam koja krivi drugu ženu, blam! Šta hoćeš ti od mene?! - upitala je Stanija.

- Ovom monstrumu ovde treba da bude ovo slika zbog koga je on mene i Noru ostavio na najgori mogući način - rekla je Aneli.

- Pa je patila tri nedelje i završila na Jaškovom polnom organu - rekla je Stanija.

Svađa Stanije i Aneli

U raspravu se zatim uključio i Asmin, koji je pokušao da da svoj sud o celokupnoj situaciji, ali je dodatno dolio ulje na vatru.

- Kada gledam Aneli, stidim se nje i Stanije. Stanija je ušla ovde i rekla da je Aneli za sve u pravu, a sada priča da je ona prodala priču. Ne znam kada je bila iskrena, sada ili pre sedam dana?! - rekao je Asmin.

- Krivi ste sami što se tiče deteta, to treba da rešavate, a ona sada pokušava da glumi žrtvu preko mene nakon tri godine, ne može, ne pije vodu - rekla je Stanija.

Asmin se ogradio od obe

Asmin je potom priznao deo odgovornosti, ali i izneo nove tvrdnje koje su dodatno podigle tenziju.

- Meni su obe iste, blam, imale su isti sistem, a to je da me oblate narodu! Ja nemam pojma šta ona priča, šta Aneli priča, ja jesam kriv za Noru, trebao sam to sudski odmah da rešim, ali ja i dalje imam osećaj da sam rekao da mene ne zanima Maja, da bi bila sa mnom - rekao je Asmin.

Rasprava je kulminirala kada su Stanija i Aneli ponovo ušle u direktan sukob.

- Rekla si da si rešila sa Asminom, rešila si sa mnom, što si došla onda?! Idi kući - skočila je Aneli.