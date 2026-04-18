Tokom emisije "Gledanje snimaka" u "Eliti 9", došlo je do svađe između voditelja Milana Miloševića i učesnice Maje Marinković.

Naime, Maja se pobunila jer smatra da Stanija Dobrojević nije dobila adekvatnu kaznu nakon što je imala sukob sa Urošem Stanićem kada je došlo do fizičkog kontakta.

Pošto je to mešanje u odluke produkcije, Milan je morao da reaguje.

- Majo, ovo nije tvoj rijaliti, ovo je kuća Željka Mitrovića, niko od vas neće uređivati rijaliti i određivati pravila. To što te puštamo da glumiš zvezdu i ležiš ceo dan... - počeo je Milan, ali mu je Maja drsko odgovorila:

- To je zbog du*eta, ko glumi zvezdu?.

- Kod du*eta, kad možeš da imaš odnose - nastavio je Milan.

Maja je onda počela da preti nasiljem.

- E, važi. Tako ću ja sad šamarčinu na provokaciju - nastavila je Maja.

Milan joj je na to odgovorio.

- Možeš i platićeš. Viidećeš kad te budu isplaćivali - rekao je voditelj i time je podsetio da se fizički kontakt u rijalitiju strogo kažnjava.

Nakon ove svađe, umešala se produkcija i drastično kaznila Maju. Ona je ostala bez honorara, a svesna kakvu je grešku napravila pokušala je da popravi sizuaciju.

Prišla je Milanu, zagrlila ga i zamolila ga da joj oprosti. i uputila mu izvinjenje.

- Milane, u pravu si, izvini - rekla je ona.

Milan je prihvatio izvinjenje

- Majo, ti znaš da ja tebe volim, nema potrebe za onim.

- Jeste, u pravu si, izvini - ponavljala je Maja.