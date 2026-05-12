Stanija Dobrojević, Maja Marinković i Aneli Ahmić trenutno se nalaze u rijalitiju "Elita 9". Ono što malo ko zna jeste šta su zapravo starlete po obrazovanju.

Stanija završila fakultet

Naime, Stanija Dobrojević se u više navrata hvalila diplomom državnog Ekonomskog fakulteta, a malo ko zna koji prosek je imala u školi.

Stanija Dobrojević je rođena 17. marta 1985. godine u Virovitici i ima 41. godinu.

Osnovnu školu završila je u Rumi, a potom i Srednju ekonomsku školu u Sremskoj Mitrovici. Četvrti razred srednje škole završila je sa prosekom 4,92. Zatim je upisala državni Ekonomski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, na kojem je diplomirala u junu 2017. godine.

Maji Marinković poklanjali ocene

Maja Marinković je rođena 22. maja 1996. godine i uskoro će napuniti 30 godina. Ne priča previše o svom obrazovanju, a malo ko zna da je pohađala frizersku školu.

Kako su se ranije pojavile informacije u medijima, Maja nije previše bila orna za radom i učenjem, te je bila lošiji đak, a pričalo se i da su joj nastavnici poklanjali ocene zbog oca Radomira Takija Marinkovića.

- Maja nije bila baš uzoran učenik. Išla je u Srednju frizersku školu i pošto je godinu dana starija od mene, ona je prvu godinu pala i tako je došla u moje odeljenje. Nikada je nije interesovala škola, učenje i dobre ocene - rekao je jednom prilikom Majin drug u jednoj emisiji, koji je gostovao u emisijama kao njena podrška.

Aneli nije završila srednju školu

Aneli je rođena 1989. godine, ima 37 godina i jednom prilikom je priznala da nema ni srednju školu, a zbog nepravilno izgovorenih reči je često bila na meti podsmeha.

- Što nisi kupio bolier, koji dođe 100 maraka?! 'Ajde kupi bolier! Po nekoj logici, ti ćeš kupiti radije svom detetu i ženi bolier, da imaju toplu vodu, nego što ćeš joj davati tolike pare koje je on meni davao - pričala je Aneli, a ova njena izjava postala je viralna.

"Fakultet završila klečeći"

Podsetimo, javni rat koji godinama bukti između Ljube Pantović i Stanije Dobrojević dobio je novu, još brutalniju epizodu. Gostujući u emisiji, Ljuba je bez dlake na jeziku ponovo oplela po aktuelnoj učesnici "Zadruge 9 Elite", ali ovog puta uz neočekivanog saveznika.

- Čuvena baba Standža je mnogo bednija i očajnija nego što sam je i ja opisala, a ja sam je opisala katastofalno. Saznala sam još dosta stvari, mislim da se baš zaigrala u ovim godinama, kao matora žena, a to ne sme sebi da dopusti. Predstavlja se kao obrazovana osoba, maše tom diplomom. Hajde, nismo ni videli tu diplomu, ali znamo da je malo moglo to i klečeći da se završi, pretpostavljam da je tako završila. Ne zna ni srpski, a kamoli engleski. Iz nje izvire tolika mržnja, bespomoćnost, očaj i zloba. To ona manifestuje. Prostakuša jedna najobičnija, a ona se prodaje godinama kao finoća, da bi zamaskirala stvari koje radi. Ko hoće da vidi stvarnost, on vidi - bez dlake na jeziku rekla je Ljuba.