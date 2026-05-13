Slušaj vest

Učesnice rijalitija Elita 9, Maja Marinković i Aneli Ahmić dale su čitavo bogatstvo kako bi izmenile fizički izgled, pa tako, kada se sve sabere, cifra izlazi i na skoro 60.000 evra.

One su naime, operisale nos, uradile su brojne filere, jedna zadnjicu i silikone u grudima, a spisak je podugačak.

Maja Marinković je naime, do danas potrošila skoro 30.000 evra na operacije, a na filere i održavanje lica skoro 10.000 evra samo u poslednjih par godina.

1/12 Vidi galeriju ISPLIVALE U JAVNOST STARE FOTKE ANELI AHMIĆ! Evo kako je učernica "Elite" izgledala pre svih korekcija, celo lice IZMENILA! Foto: Printscreen Facebook

U isto vreme, Aneli Ahmić potrošila je preko 15.000 evra, operisala je nos nekoliko puta, uradila je grudi, pa vadila silikone, a kada su fileri u pitanju, trošak je podugačak.

Maja je operisala zadnjicu, grudi, nos nekoliko puta, sredila je bradu, a menjanje silikona takođe iziskuje određeni trošak.

Kada su izlasci u pitanju, Maja mesečno potroši i 10.000 evra na provod, dok je sa Aneli situacija drugačija i cifra je nešto manja, rekao je jednom prilikom izvor blizak starleti, piše Blic.

Maja je govorila otvoreno o tome kako je prošla operacija zadnjice.

1/17 Vidi galeriju BRADA, OČI, USNE, GRUDI, NOS, ZUBI, JAGODICE: Da li ima nešto što Maja Marinković nije OPERISALA? Za 3 GODINE ŠOK TRANSFORMACIJA Foto: Pritnscreen, Printscreen

- Osećam se zaista dobro, s obzirom da je to tek sveže. Konačno se završilo sve što je trebalo da se završi, sad sam još po otokom, ležala sam 48 sati na stomaku. Sve će malo da splasne, sve je to super. Pridržavam se saveta lekara, nije bilo komplikacija. Moraću da mirujem dve nedelje, za mesec dana će biti sve kako treba, imam male bolove. Stavila sam 420 kubika u zadnjicu, po jednoj - rekla je Maja jednom prilikom.

Ona je imala probleme nakon operacije zadnjice, pa je i nedavno imala još jedan hirurški zahvat.