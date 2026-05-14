Majka aktuelanog učesnika "Elite 9" Asmina Durdžića, Mevlida uključila se večeras u emisiju "Pitao bih za druga" i objasnila je sve minule situacije iz rijalitija.

- Aneli je rekla da ste se čuli sa njom, da ste je omalovažavali u odnosu na Staniju, da je ona bezvredna jer ne zarađuje ništa, šta vi kažete na to - pitala je voditeljka Anastasija.

- Sinoć su me baš dozivali, iznosili takve laži, Aneli najviše. Sa njom sam se zadnji put čula kad je ona moju Minku istukla, mislim na telefon, ona je meni svašta pisala, Mustafa je to izbacivao. Onda, kad joj je tata umro negde 20. decembar, oni su otišli u Sarajevo na sahranu, Asmin, Aneli i Nora, i Asmin je javio da će oni doći kod nas. Ja i ona tad nismo pričale, otišli su u hotel, dva kilometara od nas, od naše kuće, Oni su došli, tad sam je zadnji put videla, to je bio 22. decembar, dva dana je bila u našoj kući, tata joj je umro, lepo sam je primila, malu sam podigla jer je bila bolesna. I otišli su nazad. Tad Stanija nije bila ni u mislima, ništa ja njoj nisam pisala, nisam znala ni ko je Stanija, nit znam čime se bavi, niti koliko zarađuje - rekla je Mevlida.

- Ona je rekla da se čula sa vama tik pred ulaska u Zadrugu 7, da ste je omalovažavali, a Staniju uzdizali u nebesa, a Stanija je rekla da ne zna za to, Aneli je rekla da ste vi izjavili da ste "dobro uvalili sina" - ponovila je Anastasija.

- Nikad u životu nisam sa njom pisala o Staniji, ama ništa, to je tolika laž da se ne može opisati - rekla je Asminova majka.

- Kako komentarišete vređanje između Stanije i Asmina, na kontu izgleda, polnih organa, moram da iscitiram, vrlo neke ružne reči, a znam koliko vam je Stanija bila predivna devojka, a zna i vaš sin da joj uzvrati i da joj kaže toliko toga ružnog - pitala je Anastasija.

Zbog Stanije se zavadio sa svima

- Znamo svi šta je radio zbog Stanije, sa skoro celim svetom se zavadio zbog nje, ona je lepa i zgodna, ne može da kaže da nije. Ja sam nju stvarno volela, na kameri sam je više puta videla, a jednom uživo, ona je lepa, zgodna, stvarno mi se dopala. Sve bi bolje bilo da nije ušla tamo, ali je ulaskom odmah ga sa vrata nazvala majmunom i nekim ružnim imenima, a to njoj kao dami, kao obrazovanoj ženi ne pristaje. Nisam čula da se nijedna devojka požalila na Asmina na takve stvari, a eto Stanija se žalila. Prozivala ga i u emisijama da je psihić, da se ovako oblači, sve ste čuli... Sve bih joj možda i oprostila, nisam za to da ni on nju vređa, da priča za njenu majku, njenog brata, to mu zameram, puno toga bih mu rekla šta mu zameram, ali ne mogu. Staniji najviše zameram kad je rekla da je moj Sudo otišao u Majami da se d*ogirao, to joj neću oprostiti. A Sudo nije otišao u Majami zbog takvih stvari nego da vidi šta on tamo radi sa tolikom parama, jer su tamo ogromne pare išle - rekla je Mevlida.

300.000 evra je otišli na Staniju

- Ne ulazim u to šta i koliko ona zarađuje, verujem da je ona uspešna žena, ali ja znam da je na njeno ime otišlo preko 300.000 evra, jer su se oni dogovorili da otvaraju firme, proizvode prozore, da otvaraju butike, to su ogromne pare otišle, ne pominjem koliko je on tamo dizao, ne znam tačnu cifru. Sudo je otišao tamo da vidi gde pare idu. Kad je otišao - nema firma, nema brendova, ničega on mu je rekao da to ne ide tako, gubi se i dolazi tamo - rekla je Asminova majka.

- Vidimo Maju i Asmina često u nekim slatkim situacijama, a onda ima i gnusnih uvreda, često su vatreni, strastveni, da li podržavate tu vezu ili mislite kao i Mustafa da nisu jedno za drugo - pitala je Anastasija.

- Ja tu ništa ne vidim da ima dobro, ne podržavam tu vezu. Može se reći da su jedno za drugo, ali tu nema života, ja to ne podržavam, ja to ne želim, ništa dobro ne vidim. Ne kažem za Maju ništa, njena budućnost, njena prošlost, njen život, a što se tiče Takija, možda i on ne podržava, čula sam da je tužio Asmina, a nije on njoj slomio zub nego ona njemu. Koliko god on zamera Asminu, ja Maji zameram još više. Ne želim da nam bude snajka. Ne daj Bože da se desi dete, pa šta će njima dete, to bi bio promašaj teški. Oni sami vide da nisu jedno za drugo, ali su valjda u tom zatvorenom prostoru i sad moraju to da guraju do kraja. Ali ja tu ne vidim ništa dobro. Volela bih da se što pre raziđu, ali ne da se svađaju, da se tuku - rekla je Mevlida i dodala:

- Stanija nije kriva za raspad Aneli i Asmina. To je bilo pre Stanije, oni su se pre razišli. Stanija je znala za Noru, pre nego što je krenuo za Majami - navela je ona.