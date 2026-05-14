Janjuš i Aneli bili su u vezi tokom Elite 7

Slušaj vest

U emisiji "Pitanja gledalaca" stiglo je jedno pitanje koje je izazvalo opšti haos bivših partnera.

"Nemam dokaz da sam mu bila žena"

- Ti Asminu nisi bila žena, ti si mu bila kombinacija koja je zatrudnela i sa kojim mu nije uspela veza - glasilo je pitanje.

- Dobro. Imaju pravo da misle šta žele. Ja sam pokazala ko je on, kakav je on lažov. Ja nemam dokaz da sam mu bila žena na papiru. Ko će verovari Karamujiću, ko meni, a ko njemu to ostaje na ljudima - rekla je Aneli.

- Dobio sam emociju prema njoj zbog trudnoće. Nikada nisam bio oženjen. Imam dokaz, na nemačkom, kad sam vadio potvrde, nema ni da sam oženjen, slobodan, razveden. Uvek smo bili prijavljeni na različite lokacije. U Austriji ti je zakon da moraš da je finansiraš ceo život ako si sa njom na istoj adresi 6 meseci - rekao je Asmin.

- Oni su živeli život porodice, nema veze što nisu bili prijavljeni na istoj adresi. Od kako se dete rodilo oni žive zajedno - dodao je Mića.

"Ti nisi žena, ti si đavo"

- Nije te od samog starta gledao za ozbiljno. Napravila si dete za 7 dana, došla si kod njega kao kombinacija. On je rekao da je tebe doveo da imate se*sualni odnos. Nisi napravila dete iz ljubavi. Tvoj suprug je shvatio da vi ne možete da živite zajedno jer je vaš odnos očigledno bio katastrofa. Ko si ti? Legla si sa ovim čovekom za šest piva - rekao je Janjuš.

- Ti nisi žena, ti si đavo. Ja sam te nag*zio i odg*zio istu noć - rekao je Janjuš.

1/15 Vidi galeriju Tuča Aneli Ahmić i Asmina Durdžića Foto: Printscreen YouTube

Asminova majka o odnosu sina i Aneli

Majka Asmina Durdžića, Mevlida Durdžić, odlučila je nedavno da se oglasi i pred kamerama iznese svoju stranu priče o sinu,bivšoj snaji i Staniji Dobrojević, pritom otkrivajući detalje koji, kako tvrdi, razotkrivaju brojne neistine koje su do sada iznošene.

– Asmin je pogrešio jer je rekao da Aneli nema od 2022. da nije dolazila, a to nije istina, Aneli je dolazila, preko zime je bila tu, to je on slagao. Za njen ulazak niko nije znao, ni mi ni Asmin. Kad je sa Stanijom stupio u odnos sa Aneli više nije imao ništa, jedino ako se čuo u vezi Nore ili da je pošalje pare – izjavila je majka Asmina Durdžića.