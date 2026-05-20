Slušaj vest

Aneli Ahmić pored ratovanja sa bivšim partnerom Asminom Durdžićem ima vremena i za nove ljubavi.

Iako mesecima flertuje sa Filipom Đukićem ništa se konkrento nije dešavalo, sve do sada.

Osvanuli zajedno

Tokom žurke varnice su evale na sve strane, a Đukić je pokušao da je osvoji i zavodljivim plesom.

Iako je nedavno rekao da ne želi da bude sa njom, stvari su se tokom noći promenile.

Nakon flertovanja i razmenjivanja nežnosti završili su ispod pokrivača.

Pokušali su da se sakriju, ali su se poljupci ipak čuli. Mnogi su komentarisali da je Aneli nova Filipova "utorak devojka", ali ona nije mara za tuđa mišljenja, te je jutro dočekala sa njim.

"Stvorila se neka emocija"

Filip je nedavno govorio o njihovom odnosu i otkrio zašto ne želi vezu sa Ahićevom.

1/6 Vidi galeriju Aneli Ahmić i Filip Đukić Foto: Printscreen

- Meni i dalje nije jasno kako ja nekog ponižavam ako unapred zna moje stavove? Ona je rekla da imamo drugačiji pogled na svet i to su njene reči, a ne moje. Moji stavovi su isti i ja bih ispao licemeran kad bih sad radio drugačije nego kad je Anita bila u pitanju. Neću da menjam stav. To što se desilo bilo je spontano i to nismo planirali da se desi. Prema Aneli se stvorila emocija, mi nismo bili intimni, ljubili se i vatali, nego sam sa njom provodio najviše vremena od svih devojaka. Ona je rekla da ja nju nešto lažem što se nje tiče kako bih se opravdao... Ona meni priča drugačije neke stvari. Uroš meni priča jedno, ona drugo, a ispostavi se da je treće. Ja sam rekao Dači da smo sad u odnosu da pričamo, ali i ne pričamo - govorio je nedavno Filip.

"Želim svoje dete i svoju krv"

On je tada otkrio i kakva su njegova osećanja prema Ahmićevoj.

1/8 Vidi galeriju Aneli Ahmić i Asmin Durdžić Foto: Printscreen YouTube

- Kao neka zaljubljenost, ne verujem da smo se istripovali. To da će biti nešto dublje ili više neće i to je tako. Koja je poenta da mi kao ulazimo u vezu i da se pravim da moj stav koji imam i ne vidim ništa loše u tome.... Ja želim svoje dete i svoju krv i da krenem od nule, a to ne znači da je ona loša jer ima dete nego ja to ne bih mogao - rekao je tada Filip.