EMOTIVNA ISPOVEST Verice Šerifović o borbi sa karcinomom, braku sa Mićom Nikolićem, Šabanu Šauliću...

Jedna od najboljih narodnih pevačica na ovim prostorima Verica Šerifović nakon duže medijske pauze otvorila je dušu u emisiji Glamur specijal i pričala o svom životu.

Kako je i sama istakla njeni roditelji nikada nisu bili za to da ona postane pevačica: Ma kakva pevačica da budem. Oni su želeli da ja budem domaćica i kuvarica jer sam već sa 10 godina pravila najbolje vanilice u kraju.

Ovom prilikom se prisetila braka i sa Rajkom Nikolićem sa kojim je i dobila ćerku Mariju: To je bila prva i velika ljubav i mnogo smo se voleli. A u braku je svega bilo pa i dosta svadja, otkriva Verica.

O kralju narodne muzike Šabanu Šauliću jedva je smogla snage da priča i to sa suzama u očima kao i o njenom drugom suprugu Mići Nikoliću koji takodje nije više medju nama: Mnogo su to teške teme. To su bila najlepša vremena ali mi je sada mnogo teško da pričam o njima jer ih više nema, rekla je Verica i pustila suze.

foto: Promo

Najteži period u njenom životu svkako je borba sa karcinomom dojke koji joj je ustanovljen 2018.godine: Ja sam kao i svaka druga žena mislila da to neće meni da se desi ali desilo se. Borila sam se i izašla iz te borbe kao pobenik. Nije bilo lako ali sam uspela...

Emotivnu ispovest Verice Šerifović ne propustite večeras od 21.55 u emisji Glamur specijal na televiziji Happy.

