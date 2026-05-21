Erik Šmit suočen je s optužbama bivše devojke Mišel Riter da ju je proganjao i špijunirao

Slušaj vest

Razvoj veštačke inteligencije poslednjih godina potpuno je promenio način rada brojnih kompanija, ali umesto oduševljenja sve češće izaziva zabrinutost među mladima. Generacija koja je odrasla uz internet i moderne tehnologije sada strahuje da bi upravo alati poput ChatGPT-a, Claude-a i Gemini-a mogli ozbiljno da ugroze njihovu budućnost na tržištu rada.

Posebnu pažnju izazvao je govor bivšeg direktora Google-a Erika Šmita na Univerzitetu u Arizoni, gde je upozorio da će uticaj veštačke inteligencije biti brži i snažniji od svih prethodnih tehnoloških promena. Međutim, deo studenata njegove reči nije dočekao aplauzom, već negodovanjem, što je pokazalo koliko je zabrinutost među mladima postala izražena.

Foto: Shutterstock

Menjanje radnika veštačkom inteligencijom

Strahovi mladih dodatno su pojačani odlukama velikih svetskih kompanija koje sve više koriste veštačku inteligenciju kako bi smanjile broj zaposlenih. Bankarska grupacija Standard Čarterd najavila je ukidanje više hiljada radnih mesta uz plan da određene poslove prepusti AI sistemima.

Slične poteze povukle su i tehnološke kompanije poput Mete, Amazona i Bloka. Meta planira velika otpuštanja zaposlenih širom sveta, dok Amazon već mesecima smanjuje broj kancelarijskih radnika kako bi povećao efikasnost i ubrzao razvoj AI tehnologije. Takve odluke dodatno pojačavaju osećaj nesigurnosti među mladim ljudima koji tek ulaze u poslovni svet.

Foto: ChatGPT

Generacija Z i skeptičnost prema AI tehnologiji

Novo istraživanje kompanije Galup pokazalo je da pripadnici Generacije Z sve češće osećaju anksioznost i bes kada je reč o razvoju veštačke inteligencije. U poređenju sa prethodnom godinom, znatno je opao broj mladih koji na AI gledaju sa optimizmom i uzbuđenjem.

Gotovo polovina ispitanika smatra da rizici veštačke inteligencije nadmašuju njene koristi, dok samo mali procenat veruje da ona donosi više pozitivnih nego negativnih promena. Iako većina mladih priznaje da će poznavanje AI alata postati neophodno, mnogi istovremeno smatraju da takva tehnologija negativno utiče na kreativnost i dublje razmišljanje.

Foto: Shutterstock

Otpor prema AI širi se širom sveta

Nezadovoljstvo zbog brzog razvoja veštačke inteligencije više nije prisutno samo među studentima i mladima. Poslednjih meseci sve češće se pojavljuju protesti i kritike iz različitih industrija, od filmskih radnika u Holivudu do sindikata automobilskih kompanija u Južnoj Koreji.

Pojedini stručnjaci upozoravaju da bi nekontrolisana primena AI sistema mogla promeniti čitava zanimanja i dodatno povećati nesigurnost zaposlenih. Uprkos tome, vodeći ljudi tehnoloških kompanija nastavljaju da predstavljaju razvoj AI tehnologije kao neizbežan proces kome će svi morati da se prilagode.

Foto: Shutterstock

Govori o AI izazivaju sve burnije reakcije

Negativne reakcije na temu veštačke inteligencije postaju sve vidljivije i na američkim univerzitetima. Nakon govora Erika Šmita, slična situacija dogodila se i na Univerzitetu Centralne Floride, gde je poslovna žena Glorija Kolfild govorila o AI revoluciji pred studentima.

Kada je veštačku inteligenciju nazvala narednom industrijskom revolucijom, deo publike reagovao je zvižducima i negodovanjem. Njena izjava da AI pre samo nekoliko godina nije imao veliki uticaj na svakodnevni život izazvala je potpuno drugačiju reakciju i salu ispunila aplauzom, što pokazuje koliko su stavovi mladih prema ovoj tehnologiji postali podeljeni.