Takmičenje je namenjeno deci uzrasta od 8 do 13 godina koja pokazuju interesovanje za tehnologiju, programiranje, robotiku, logiku i rad u timu. Hakaton je format u kojem učesnici u ograničenom vremenu, u timovima i uz podršku mentora, razvijaju rešenje na zadatu temu. Na Future Kids Hakatonu to znači konkretne digitalne i tehnološke projekte prilagođene uzrastu - video-igre, animacije, kvizove, aplikacije ili robotska rešenja.

Prvog dana svi timovi dobijaju zajedničku temu i počinju rad, koristeći alate i programske jezike koje poznaju. Drugog dana predstavljaju projekte pred stručnim žirijem i ostalim učesnicima, nakon čega slede proglašenje pobednika i dodela nagrada.

Prethodna tri izdanja bila su posvećena temama kao što su ekologija, reciklaža i štednja - temama koje su deci bliske, ali i društveno relevantne. Učesnici su kroz igre, animacije i kvizove pokazivali ne samo tehničko znanje, već i način na koji razmišljaju o svetu oko sebe.

Foto: Vojislav Vujanić

"Ovo je četvrti Future Kids Hakaton i trudimo se da svake godine bude značajno veći i bolji od prethodnog. Ali najvažnije nam je da svako dete ode kući sa osećajem da je nešto stvorilo, da je bilo deo tima i da njegov trud ima vrednost", rekao je Ivan Stanimirović, organizator Future Kids Hakatona i suvlasnik Kliker IT centra.

On dodaje da iznenađenja iz godine u godinu dolaze upravo od dece: "Odrasli često potcene šta deca ovog uzrasta mogu da razumeju i naprave. Kada im date dobru temu, vreme i podršku, dobijete rešenja koja su istovremeno maštovita, pametna i iskrena".

Pored takmičarskog dela, Future Kids Hakaton ima i važnu društvenu dimenziju. Za mnoge učesnike ovo je prva prilika da svoj rad predstave pred publikom i žirijem, ali i da upoznaju vršnjake sličnih interesovanja iz različitih gradova i zemalja regiona.

"Deca koja vole programiranje i robotiku često nemaju prilike da upoznaju vršnjake koji dele ista interesovanja. Zato nam je važno da Future Kids Hakaton bude mesto na kojem se takva deca povezuju i vide da nisu sama u onome što vole", zaključio je Stanimirović.