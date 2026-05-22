Iako roboti danas sastavljaju automobile, obavljaju hirurške zahvate i rade u logistici, proizvodnja odeće i dalje uglavnom zavisi od ljudskih ruku. Šivenje zahteva precizno usklađivanje delova tkanine tokom pokreta, što predstavlja veliki izazov za automatizaciju. Upravo zbog toga većina garderobe širom sveta nastaje u fabrikama u Aziji uz pomoć slabo plaćene radne snage.

Kompanije koje razvijaju robotske sisteme veruju da bi budućnost modne industrije mogla izgledati potpuno drugačije. Automatizacija bi mogla vratiti deo proizvodnje u Evropu i Ameriku, gde se danas proizvodi veoma mali procenat odeće. Takav razvoj događaja mogao bi značajno promeniti globalno tržište tekstila i način na koji nastaje moderna garderoba.

Novi pristup proizvodnji bez šivenja

Američka kompanija CreateMe pokušava da reši problem automatizacije tako što izbegava klasično šivenje. Umesto konca i igle, koristi se specijalni lepak kojim se delovi tkanine spajaju pod pritiskom. Ovakav sistem već se koristi za proizvodnju ženskog donjeg veša, dok bi majice uskoro mogle biti sledeći korak.

Osnivač kompanije, Kem Majers, tvrdi da ovakav način rada omogućava bržu i jednostavniju proizvodnju. Lepak koji koriste otporan je na temperaturu pegle i pranje u mašini, pa se odeća ne raspada tokom korišćenja. Dodatna prednost je što modeli bez klasičnih šavova mogu bolje pratiti oblik tela i izgledati modernije.

Povratak proizvodnje na Zapad

Stručnjaci već decenijama razmatraju mogućnost da roboti preuzmu deo tekstilne industrije. Kada bi automatizacija postala dovoljno efikasna, proizvodnja odeće mogla bi se vratiti iz Azije u zemlje poput SAD-a i Velike Britanije. Takav potez smanjio bi zavisnost od dalekih lanaca snabdevanja i ubrzao isporuku proizvoda kupcima.

Majers navodi da već postoji interesovanje kompanija koje žele etiketu „proizvedeno u SAD-u“, uz korišćenje domaćeg pamuka i drugih materijala. Čak i prebacivanje manjeg dela proizvodnje majica u Ameriku predstavljalo bi veliki pomak za industriju. Ipak, stručnjaci upozoravaju da roboti još nisu spremni da prate ogromnu raznolikost modnih stilova i dizajna koje kupci očekuju.

Debata o budućnosti šivenja

Nisu svi u industriji uvereni da će šivenje nestati iz proizvodnje odeće. Palanisvami Radžan iz kompanije Softwear Automation smatra da će vidljivi šavovi ostati važan deo modnog dizajna, posebno kod proizvoda poput farmerki. Njegova kompanija razvija novu generaciju robota za šivenje koji bi mogli proizvoditi majice po ceni konkurentnoj uvozu iz Azije.

Velika konkurencija među kompanijama dovela je do toga da mnogi proizvođači ne žele javno da otkrivaju detalje svojih tehnologija. U isto vreme, tekstilni radnici već trpe posledice zatvaranja fabrika i ekonomskih problema koji su pogodili industriju poslednjih godina. Automatizacija bi mogla doneti veću efikasnost, ali i otvoriti pitanje budućnosti miliona radnih mesta širom sveta.

Roboti i borba protiv zagađenja

Jedan od glavnih argumenata u korist automatizacije jeste mogućnost smanjenja negativnog uticaja modne industrije na životnu sredinu. Svake godine nastaju milioni tona tekstilnog otpada, dok se ogromne količine neprodate garderobe spaljuju. Pored toga, proizvodnja odeće troši velike količine vode i energije.

Istraživanja pokazuju da bi lokalna proizvodnja uz pomoć robota mogla značajno smanjiti emisiju štetnih gasova nastalu transportom robe iz Azije ka Evropi i Americi. Studije sugerišu da bi emisije povezane sa proizvodnjom jedne majice mogle pasti za skoro polovinu. Ipak, stručnjaci upozoravaju da potpuni povratak tekstilne industrije na Zapad ostaje veoma zahtevan i dugoročan proces.