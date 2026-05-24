Slušaj vest

Građevinska industrija ulazi u novu fazu automatizacije, jer se sve više testiraju AI roboti koji mogu da rade direktno na gradilištima i pomažu u fizičkim i tehničkim poslovima.

Ovi sistemi, koji se danas često nazivaju “physical AI”, nisu više samo laboratorijski eksperimenti, već se uvode u realne projekte gde moraju da funkcionišu u haotičnim uslovima gradnje. Ideja je da roboti ne zamene ljude, već da preuzmu deo poslova koji su opasni, repetitivni ili zahtevni za precizno izvođenje.

Foto: Dragan Kujundzic/Dragan Kujundzic

Radnici mogu da im daju komande

U praksi, ovi roboti se koriste za zadatke poput merenja, obeležavanja pozicija na terenu, transporta materijala i provere bezbednosnih uslova na gradilištu. Uz pomoć kamera, senzora i AI modela, oni mogu da “vide” prostor oko sebe i prilagode se promenama koje se dešavaju u realnom vremenu. To je veliki iskorak u odnosu na klasične mašine koje rade samo unapred programirane operacije.

Najnoviji sistemi idu i korak dalje, pa pokušavaju da razumeju uputstva u prirodnom jeziku, što znači da radnici mogu da im daju komande kao što bi ih dali čoveku. Na primer, robot može da dobije zadatak da proveri određeni deo konstrukcije ili da se premesti na tačnu lokaciju na osnovu plana gradilišta.

Foto: Shutterstock

Mogu da preuzmu rizične poslove

Istraživači ističu da je najveća prednost ovakvih sistema u bezbednosti, jer roboti mogu da preuzmu rizične poslove poput rada na visini, u nestabilnim zonama ili u uslovima koji su opasni za ljude. Takođe, mogu da rade bez umora i pauza, što ubrzava napredak radova i smanjuje zastoje na projektu.

Međutim, stručnjaci upozoravaju da ovi sistemi još uvek nisu savršeni i da prave greške u kompleksnim situacijama, posebno kada se gradilište brzo menja. Zbog toga se u većini slučajeva i dalje koristi kombinacija ljudi i robota, gde ljudi nadgledaju i koriguju rad mašina.

Velike kompanije i startupi širom sveta već ulažu u razvoj tzv. “robot brain” sistema koji omogućavaju da jedan softver radi na različitim tipovima robota. To znači da se ne razvija svaki robot posebno, već se stvara univerzalni AI model koji može da upravlja različitim mašinama na terenu.

Foto: Shutterstock

Postaće standard na gradilištu

Posebno je zanimljivo da se u nekim pilot-projektima već koriste humanoidni roboti koji mogu da hodaju, nose alat i komuniciraju sa radnicima na gradilištu. Oni su dizajnirani da se kreću u prostorima koji su napravljeni za ljude, što olakšava njihovu integraciju u postojeće radne procese. Ipak, njihova upotreba je i dalje ograničena na testne projekte.

Stručnjaci iz oblasti robotike smatraju da će u narednih nekoliko godina “physical AI” postati standard u građevinarstvu, posebno u velikim infrastrukturnim projektima. Kako se tehnologija bude razvijala, očekuje se da će roboti preuzeti sve više operativnih zadataka, dok će ljudi ostati fokusirani na planiranje i nadzor.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Bonus video: