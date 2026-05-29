Glas i lik Sten Lija, legendarnog autora Marvelovih stripova, ponovo su „oživljeni“ zahvaljujući veštačkoj inteligenciji. Kompanija ElevenLabs uključila je njegov digitalno generisani glas u svoj portfolio, omogućavajući njegovo korišćenje u različitim aplikacijama i servisima. Ovaj potez dodatno širi granice onoga što se danas smatra „digitalnim nasleđem“ poznatih ličnosti.

Ovaj potez deo je šireg trenda digitalnog rekreiranja preminulih poznatih ličnosti, gde se njihovi glasovi i likovi koriste kroz AI tehnologiju. Time se otvara nova debata o granici između očuvanja nasleđa i komercijalne upotrebe identiteta nakon smrti, kao i o tome ko zapravo kontroliše digitalni identitet u budućnosti.

ElevenLabs širi „AI ikone“

ElevenLabs je u svoj „Iconic Marketplace“ dodao više preminulih javnih ličnosti, uključujući poznata imena iz sveta filma i zabave. Sten Li se tako pridružio listi glasova koji se mogu licencirati za komercijalne i kreativne projekte, što otvara potpuno novi model monetizacije digitalnih replika.

Kompanija navodi da korisnici mogu koristiti AI glasove u aplikacijama poput ElevenReader, gde se tekst pretvara u audio naraciju. Usluga omogućava i mesečni besplatan paket, dok su napredne opcije dostupne kroz plaćene pretplate, čime se dodatno popularizuje korišćenje sintetičkih glasova u svakodnevnim alatima.

Digitalni povratak Sten Lija kroz AI alate

Pored generisanja glasa, Sten Lijev lik se može koristiti i u AI alatima za kreiranje slika i vizuelnih scena. To znači da se njegova digitalna verzija može pojaviti u različitim kreativnim formatima, uključujući ilustracije inspirisane stripovima, pa čak i u potpuno novim imaginarijumima koje ranije nije mogao da doživi.

Kompanija je dodatno predstavila i audio filtere inspirisane njegovim stvaralaštvom, kao deo šire ponude AI muzičkih i zvučnih alata. Ovi alati omogućavaju generisanje sadržaja na osnovu tekstualnih upita, što dodatno širi mogućnosti korišćenja njegovog digitalnog lika i približava AI zabavu široj publici.

Gde je granica digitalnog „oživljavanja“

Predstavnici Sten Lijevog digitalnog nasleđa navode da je cilj nastavak njegove ideje o približavanju publike i priče kroz nove tehnologije. Oni ističu da su fanovi godinama „čuli njegov glas“ dok su čitali stripove, pa AI samo formalizuje tu percepciju i pretvara je u komercijalno dostupno iskustvo.

Međutim, ovakav pristup ponovo otvara etička pitanja o korišćenju identiteta preminulih osoba u komercijalne svrhe. Kritičari upozoravaju da tehnologija može dovesti do zloupotreba i gubitka kontrole nad umetničkim i ličnim nasleđem, posebno ako se digitalne replike koriste bez jasnih ograničenja.

Od naracije do potpunih digitalnih nastupa

ElevenLabs već koristi AI tehnologiju za generisanje naracije, muzike i glasovnih interpretacija kroz različite platforme. Sten Lijev glas i lik sada postaju deo tog šireg ekosistema digitalnog sadržaja, gde se granice između alata i izvođača sve više brišu.

Stručnjaci smatraju da ovakvi projekti najavljuju novu eru u kojoj će granica između stvarnih i veštački generisanih izvođača biti sve teže uočljiva. To otvara i nove kreativne mogućnosti, ali i dodatne pravne i etičke izazove koji će oblikovati budućnost industrije zabave.