Stari rukopisi i dokumenti skriveni u arhivama širom sveta već vekovima čuvaju poruke koje niko nije mogao da pročita. Sada veštačka inteligencija pomaže istoričarima da razbiju ove zagonetne kodove i otkriju skrivene delove prošlosti. Time se prvi put sistematski otvaraju tekstovi koji su generacijama smatrani nedostupnim.

U bibliotekama i arhivama, od Vatikana do evropskih institucija, nalaze se hiljade šifrovanih zapisa koji su decenijama, pa i vekovima, ostajali nepročitani. Njihovo otključavanje sada postaje moguće zahvaljujući kombinaciji mašinskog učenja i savremenih algoritama. Ovaj proces otvara i novu dimenziju digitalne humanistike.

400 godina tajni u nepoznatim simbolima

Jedan od najzagonetnijih dokumenata je Borgov rukopis, star više od 400 godina, ispisan čudnim simbolima koji su decenijama odolevali pokušajima dešifrovanja. Sadrži 34 nepoznata znaka, uz povremene latinične i arapske elemente, bez poznatog ključa za čitanje. Zbog svoje kompleksnosti dugo je smatran praktično nerešivim.

Naučnici su pomoću AI sistema uspeli da počnu razotkrivanje sadržaja, otkrivajući tekstove o neobičnim “lekovima” i receptima iz prošlih vremena. Među njima se nalaze i bizarni saveti poput konzumiranja vina ili fermentisanih mešavina za medicinske probleme. Ovi nalazi bacaju novo svetlo na medicinske prakse tog perioda.

Ubrzanje koje menja istorijska istraživanja

Tradicionalno dešifrovanje istorijskih rukopisa trajalo je mesecima, pa čak i godinama, uz ogromnu količinu ručnog rada. Istoričari su morali da prepisuju simbole i analiziraju obrasce bez garancije uspeha. Svaki mali napredak često je zahtevao dugotrajnu proveru i poređenje izvora.

Danas AI alati poput Transkribus sistema omogućavaju automatsko prepoznavanje rukopisa i njihovu digitalnu obradu. Iako i dalje zahtevaju ljudsku proveru, značajno ubrzavaju proces i smanjuju broj grešaka u transkripciji. To omogućava istraživačima da se fokusiraju na interpretaciju, a ne samo na prevođenje.

Skrivena istorija ratova, zavera i ljubavi

Šifrovani dokumenti nisu sadržali samo medicinske recepte, već i diplomatske tajne, političke zavere i lične ljubavne poruke. Neki od njih mogli bi da promene razumevanje istorijskih događaja i odnosa između vladara i država. U mnogim slučajevima, radi se o informacijama koje nikada nisu bile namenjene javnosti.

Primeri uključuju kodirana pisma iz vremena ratova u Evropi, gde su se skrivale informacije o atentatima i političkim planovima. Dešifrovanje takvih dokumenata otkriva slojeve istorije koji su dugo bili nevidljivi. Time se istorijske naracije dopunjuju novim, do sada nepoznatim detaljima.

Vatikanska arhiva i “Borgov kod”

U srcu Vatikanske biblioteke nalaze se rukopisi koji su vekovima ostali izvan domašaja istraživača, uključujući i misteriozni Borgov šifrovani kodeks. Ovi dokumenti su ispisani nepoznatim simbolima i kombinacijama koje nisu imale jasan ključ za dešifrovanje, što ih je činilo praktično nečitljivim.

Veštačka inteligencija sada omogućava analizu ovakvih arhiva kroz prepoznavanje obrazaca, struktura i ponavljanja u tekstu. Na taj način istraživači prvi put dobijaju uvid u sadržaj koji je dugo smatran izgubljenim, uključujući i moguće medicinske i ritualne zapise iz prošlih vekova.

AI kao ključ za izgubljene jezike i kodove

Naučnici sada razvijaju napredne AI sisteme koji mogu istovremeno da prepoznaju, transkribuju i dešifruju istorijske tekstove. Cilj je da se ceo proces ubrza i objedini u jedan automatizovan korak. Time se smanjuje potreba za dugotrajnim ručnim radom stručnjaka.

Takva tehnologija mogla bi da pomogne u rešavanju misterija poput Linear B pisma ili Phaistos diska, koji i dalje ostaju neodgonetnuti. Ako uspe, AI bi mogao postati ključni alat za otključavanje celih izgubljenih civilizacija. To bi značajno proširilo naše razumevanje ljudske istorije i jezika.