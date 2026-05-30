Potez Malte predstavlja prvi slučaj da jedna država tretira veštačku inteligenciju kao javnu uslugu, slično kao što su to nekada bili internet ili digitalna administracija.

Plan se uklapa u širi trend digitalizacije javnih usluga, gde države pokušavaju da građanima olakšaju pristup informacijama, obrazovanju i administraciji putem naprednih sistema. U ovom slučaju, AI bi mogao da postane alat koji pomaže u svakodnevnim pitanjima, pisanju dokumenata, učenju i komunikaciji sa institucijama, zbog čega se ovaj potez ne posmatra samo kao tehnološki eksperiment, već kao mogući model buduće javne uprave.

AI kao javna usluga

Ako bi se ovakav sistem zaista implementirao, Malta bi mogla da postane prva zemlja koja zvanično uvodi AI kao javnu uslugu za široku populaciju. To znači da bi građani imali pristup naprednim mogućnostima veštačke inteligencije bez dodatne pretplate, što bi značajno promenilo način na koji se AI koristi u svakodnevnom životu.

Jedan od ključnih argumenata za ovu ideju jeste povećanje digitalne pismenosti stanovništva, jer bi građani kroz svakodnevnu upotrebu AI alata brže usvajali nove veštine. Umesto da se veštačka inteligencija posmatra kao luksuz ili alat za specijaliste, ona bi postala deo svakodnevnog funkcionisanja, čime bi se potencijalno smanjio digitalni jaz između različitih slojeva društva.

Postavlja se pitanje kako će se koristiti privatni podaci o građanima

Sa druge strane, odmah se postavlja pitanje troškova i održivosti takvog sistema, jer napredni AI servisi zahtevaju ozbiljnu infrastrukturu i konstantna ulaganja. Državno finansiranje pristupa komercijalnoj tehnologiji otvara niz ekonomskih i političkih dilema, posebno u pogledu dugoročne isplativosti.

Takođe se otvara tema privatnosti i bezbednosti podataka, jer korišćenje AI sistema pod državnim okriljem podrazumeva obradu velikog broja informacija o građanima. Postavlja se pitanje kako će se ti podaci koristiti, čuvati i štititi, posebno u kontekstu sve većih globalnih zabrinutosti oko digitalne privatnosti.

Podeljena mišljenja

Zagovornici ovog modela smatraju da bi AI mogao da unapredi obrazovanje, jer bi učenici i studenti imali stalnog digitalnog asistenta za učenje i objašnjavanje gradiva. Isto važi i za profesionalce koji bi mogli da koriste AI za bržu analizu podataka, pisanje izveštaja i rešavanje svakodnevnih zadataka. Na taj način, veštačka inteligencija bi postala alat za ubrzanje rada i znanja na svim nivoima.

Kritičari, međutim, upozoravaju da preveliko oslanjanje na AI može dovesti do smanjenja samostalnog razmišljanja i preterane zavisnosti od tehnologije. Postoji i strah da bi državna integracija ovakvih sistema mogla dovesti do standardizacije informacija i ograničenja različitih perspektiva.

U tehnološkom smislu, ovakav potez bi mogao da ubrza razvoj sličnih inicijativa u drugim zemljama, jer bi se stvorio presedan koji bi mnogi pratili. Ako se pokaže uspešnim, model AI kao javna usluga mogao bi da postane novi standard digitalne transformacije država.

Da li bi u Srbiji ovaj model mogao da zaživi?

U ekonomskom kontekstu, ovakav pristup može promeniti i tržište digitalnih servisa, jer bi se otvorilo pitanje kako će komercijalni AI alati konkurisati državnim programima. Ako građani dobiju besplatan pristup naprednim alatima, to može uticati na poslovne modele tehnoloških kompanija.

Što se Srbije tiče, naša zemlja se nalazi u procesu postepene digitalizacije javne uprave i uvođenja veštačke inteligencije u različite sektore. AI se već koristi u određenim administrativnim sistemima, bankarstvu i telekomunikacijama, ali još uvek ne kao univerzalna usluga dostupna svim građanima kroz jedan državni program.

Kod nas se fokus trenutno više stavlja na digitalne servise poput eUprave, elektronskih dokumenata i automatizacije procesa u javnom sektoru, dok je veštačka inteligencija uglavnom prisutna kroz privatne kompanije i startap sektor. Postoji interesovanje za AI tehnologije, posebno u IT industriji i obrazovanju, ali nema najava da bi država subvencionisala ili besplatno obezbedila premium AI alate građanima. Umesto toga, AI se razvija indirektno kroz projekte, inovacione centre i saradnje sa tehnološkim firmama.

Ako bi Srbija u budućnosti uopšte razmatrala sličan model kao Malta, to bi verovatno išlo kroz fazu edukacije i pilot-projekata, gde bi se prvo uvodila AI pismenost u škole i javne institucije. Tek nakon toga bi moglo da se razmišlja o širem pristupu naprednim AI alatima, jer bi ključni izazov bio infrastruktura, troškovi i regulativa. U tom smislu, Srbija bi pre pratila evropske standarde nego uvodila potpuno novi model AI za sve kao javnu uslugu.

