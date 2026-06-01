Slušaj vest

Razvoj veštačke inteligencije sve snažnije utiče na oblast sajber bezbednosti, menjajući način na koji se otkrivaju i analiziraju potencijalne pretnje. Stručnjaci ističu da napredni sistemi mogu da obrade ogromne količine podataka u veoma kratkom vremenu.

Takve mogućnosti otvaraju potpuno nove perspektive za zaštitu digitalnih sistema, ali istovremeno donose i dodatne izazove koje tehnološka zajednica tek pokušava da sagleda.

U centru pažnje našla se upozorenja da bi buduće generacije AI alata mogle da pronađu bezbednosne propuste mnogo brže nego što je to danas moguće. To bi značajno promenilo dosadašnje metode zaštite softvera i računarskih mreža. Zbog toga se sve više govori o potrebi za pažljivim nadzorom razvoja ovakvih tehnologija i njihovom odgovornom primenom.

Foto: Shutterstock

Napredni modeli otkrivaju skrivene slabosti

Prema informacijama koje su izneli istraživači, pojedini eksperimentalni sistemi pokazali su sposobnost da prepoznaju ozbiljne ranjivosti u softveru. Reč je o propustima koji do tog trenutka nisu bili poznati programerima niti organizacijama koje održavaju određene sisteme.

Takva sposobnost predstavlja značajan tehnološki iskorak u oblasti otkrivanja bezbednosnih problema.

Posebnu pažnju privlače takozvane „zero-day“ ranjivosti. Ovi propusti smatraju se među najopasnijim bezbednosnim problemima jer mogu biti iskorišćeni pre nego što budu razvijene odgovarajuće zaštitne mere. Upravo zbog toga njihovo rano otkrivanje ima veliku važnost za bezbednost digitalne infrastrukture.

Foto: Shutterstock

Dve strane iste tehnologije

Iako veštačka inteligencija može da doprinese jačanju sajber bezbednosti, stručnjaci upozoravaju da ista tehnologija može biti iskorišćena i na štetan način. Mogućnosti koje danas pomažu u zaštiti sistema mogle bi da posluže i za pronalaženje novih načina napada.

Zbog toga pitanje kontrole i dostupnosti naprednih modela postaje sve značajnije. Neke tehnologije zato nisu dostupne široj javnosti. Umesto toga, koriste se u ograničenim istraživačkim i poslovnim okruženjima gde postoji veći nivo nadzora nad njihovom primenom. Takav pristup ima za cilj da smanji rizik od eventualne zloupotrebe moćnih AI alata.

Foto: Shutterstock

Trka između inovacija i regulative

Bezbednost veštačke inteligencije poslednjih godina postala je jedna od najvažnijih tema u tehnološkom sektoru. Ubrzani razvoj generativnih modela dodatno je povećao interesovanje kompanija, institucija i stručne javnosti za ovu oblast. Sve veća primena AI sistema pokreće brojna pitanja o granicama njihove upotrebe i načinima kontrole.

Velike tehnološke kompanije ulažu značajna sredstva u razvoj naprednih modela i mehanizama zaštite. Istovremeno, pojedini stručnjaci smatraju da regulatorni okviri ne napreduju istim tempom kao sama tehnologija. Takva situacija stvara potrebu za bržim usklađivanjem pravila sa novim tehnološkim mogućnostima.

Foto: Shutterstock

Budućnost donosi nove prilike i izazove

Stručnjaci za sajber bezbednost veruju da će veštačka inteligencija u narednim godinama imati sve važniju ulogu u zaštiti digitalnih sistema. Njena sposobnost brzog prepoznavanja potencijalnih problema mogla bi značajno da unapredi bezbednosne procese.

Zbog toga se AI sve češće posmatra kao jedan od ključnih alata buduće digitalne odbrane.

Sa druge strane, rast mogućnosti ovih sistema otvara prostor za pojavu novih vrsta rizika. Kako tehnologija bude napredovala, biće neophodno pronaći ravnotežu između inovacija i bezbednosti. Upravo od tog balansa zavisiće način na koji će veštačka inteligencija oblikovati digitalni svet u godinama koje dolaze.