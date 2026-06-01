Granica između sporta i tehnologije sve je tanja, a projekat kompanije Toyota dodatno pomera tu liniju. CUE7 predstavlja najnoviju generaciju robota koji igra košarku i koristi veštačku inteligenciju za izvođenje preciznih sportskih pokreta. Ovaj sistem pokazuje kako se napredna robotika može primeniti daleko izvan tradicionalne automobilske industrije.

Razvoj ovog robota uklapa se u širi trend integracije AI sistema u fizički svet. Umesto da ostane samo softverski koncept, veštačka inteligencija u ovom slučaju direktno upravlja pokretima mašine u realnom prostoru. Time se CUE7 pozicionira kao platforma koja povezuje sport, inženjering i istraživanje.

Kako CUE7 „vidi“ i pogađa koš

CUE7 koristi kombinaciju kompjuterskog vida, planiranja pokreta i precizne kontrole kako bi prepoznao koš i izračunao optimalnu putanju šuta. Sistem procenjuje udaljenost i ugao, a zatim sprovodi niz koordinisanih pokreta kako bi lopta završila u obruču. Rezultat je visoka preciznost i stabilnost u izvođenju.

Razvoj ovog robota počeo je kao interni projekat zaposlenih, ali je vremenom prerastao u ozbiljnu istraživačku platformu. Prethodna verzija, CUE6, ušla je u Ginisovu knjigu rekorda zahvaljujući najdužem uspešnom šutu među robotima. Time je postavljen standard koji je nova generacija trebalo da nadmaši.

Preciznost kroz algoritme i mehaniku

Na terenu, CUE7 deluje veoma kontrolisano i gotovo matematički precizno u svojim pokretima. Nakon što senzori „zaključaju“ metu, sistem vrši finu analizu položaja, udaljenosti i potrebne sile. Svaki pokret ruke i tela usklađuje se kako bi se postigla optimalna putanja lopte.

Nova generacija donosi i fizičke izmene u odnosu na prethodne modele. Masa robota smanjena je sa 120 na 74 kilograma, a konstrukcija koristi specifičnu obrnutu dvotočkašku platformu. Sistem upravljanja kombinuje učenje kroz nagrađivanje i klasične algoritme kontrole, što poboljšava stabilnost i preciznost.

Košarka kao test za robotiku budućnosti

Iza atraktivnih prikaza stoji složena inženjerska logika koja košarku koristi kao testno okruženje. Robot mora da prepozna cilj, izračuna putanju, koordinira pokrete i precizno dozira silu u svakom pokušaju. Takav skup zadataka omogućava razvoj tehnologija koje se mogu primeniti u industriji i autonomnim sistemima.

CUE7 tako postaje platforma za razvoj naprednih AI sistema koji povezuju softver i fizičko delovanje. Senzori i algoritmi zajedno omogućavaju robotu da reaguje u realnom vremenu. Na taj način se testiraju granice između digitalne analize i fizičke interakcije sa okolinom.

Evolucija od LEGO prototipa

Razvoj CUE serije započeo je skromno, sa prototipom zasnovanim na LEGO komponentama. Tokom vremena, sistem je prerastao u humanoidnog robota sposoban za složene sportske zadatke. Ključni element razvoja bila je sposobnost učenja i prilagođavanja pokreta.

Model CUE3 privukao je globalnu pažnju kada je uspeo da pogodi 2.020 slobodnih bacanja bez promašaja. Kasnije verzije proširile su mogućnosti na kretanje po terenu, prijem lopte i šut sa različitih udaljenosti. CUE6 je dodatno unapredio preciznost i omogućio rekordni šut sa 24,55 metara.

Više od sportskog projekta

CUE7 nastavlja razvojni pravac, ali sa širim ciljem od same demonstracije sportskih sposobnosti. Sistem služi kao testna platforma za integraciju senzora, kontrole pokreta i veštačke inteligencije u realnim uslovima. Košarka je u ovom slučaju samo okruženje za testiranje složenih funkcija.

Svaki uspešan pogodak predstavlja rezultat kombinacije algoritama, mehanike i adaptivnog učenja. Takvi sistemi ukazuju na budućnost u kojoj će roboti sve preciznije razumeti prostor i samostalno delovati u dinamičnim okruženjima. U tom kontekstu, CUE7 nije samo sportski robot, već korak ka naprednijim autonomnim tehnologijama.