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Microsoft je predstavio novi AI agent pod nazivom Scout, koji je osmišljen da funkcioniše kao digitalni saradnik unutar Teams okruženja. Sistem može da čita poruke, proverava kalendar i e-mail, kao i da automatizuje svakodnevne zadatke zaposlenih. Ideja je da se deo rutinskog kancelarijskog posla prebaci na veštačku inteligenciju koja radi bez prekida.

Predstavljanje je održano na Microsoft Build konferenciji, gde je Scout prikazan kao deo šire strategije kompanije usmerene na tzv. “agent-first” pristup. U ovoj viziji, AI asistenti postaju aktivni učesnici u svakodnevnoj poslovnoj komunikaciji. Time se menja način na koji se organizuju zadaci i timska saradnja u digitalnim kancelarijama.

Foto: Shutterstock

Integracija u Teams i “stalno prisutni” asistent

Scout je dizajniran da se koristi direktno unutar Microsoft Teams-a, gde se ponaša kao virtuelni član tima. Korisnici mogu da mu šalju instrukcije kao da komuniciraju sa kolegom, a ne sa softverom. Sistem zatim automatski raspoređuje obaveze, predlaže izmene sastanaka i priprema odgovore.

Osim Teams integracije, Microsoft testira i desktop verziju ovog alata za korisnike sa posebnim pristupom “frontier” funkcijama. Za sada je dostupan ograničenom broju korisnika koji imaju i aktivnu GitHub Copilot pretplatu. Ovakav pristup pokazuje da se tehnologija uvodi postepeno, uz kontrolisano širenje funkcionalnosti.

Microsoft Teams aplikacija Foto: Shutterstock

Automatizacija svakodnevnog rada

Scout može da uči navike korisnika i da na osnovu toga proaktivno upravlja zadacima. Ako mu se zadaju prioriteti, sistem može da blokira vreme u kalendaru ili da predloži pomeranje sastanaka. Na taj način AI pokušava da preuzme deo organizacije radnog dana.

U Microsoftu navode da agent može da analizira poruke i e-mailove kako bi pratio obaveze i obećanja između ljudi. To uključuje kreiranje spiskova zadataka i podsećanja na dogovorene rokove. Sistem tako postaje digitalna “memorija” poslovne komunikacije.

Foto: Shutterstock

Rani problemi i granice automatizacije

Iako je tehnologija predstavljena kao napredna, Microsoft upozorava da Scout još uvek ima početne nedostatke. U testiranju su primećeni problemi poput neuredno formatiranih odgovora i nesavršenih generisanih e-mailova. Zbog toga se korisnicima savetuje oprez pri potpunom poveravanju automatizaciji.

Ključno pitanje postaje gde povući granicu između pomoći i preuzimanja kontrole nad radom. Neki zadaci i dalje zahtevaju ljudski nadzor i proveru pre nego što se pošalju ili izvrše. Ova faza razvoja pokazuje da se AI agenti još uvek uče poslovnom kontekstu.

Foto: ChatGPT

Bezbednosni rizici i nova digitalna ranjivost

Sa većom autonomijom AI sistema dolazi i veći bezbednosni rizik za organizacije. Jedan od problema su tzv. prompt injection napadi, gde zlonamerni sadržaj može da manipuliše ponašanjem agenta. Zbog toga Microsoft uvodi ograničen pristup i dodatne mehanizme nadzora.

Administratori sistema dobijaju alate za praćenje svih aktivnosti koje agent obavlja. Cilj je da se obezbedi transparentnost i kontrola nad automatskim radnjama u poslovnom okruženju. Ovaj pristup pokazuje da AI asistenti nisu samo alat za produktivnost, već i potencijalna bezbednosna tačka.

Foto: Shutterstock

Šira promena u načinu rada kancelarija

Scout je deo šireg trenda u kojem se AI agenti sve više uvode u svakodnevni kancelarijski rad. Slične sisteme razvijaju i druge tehnološke kompanije, uključujući Google i njihove enterprise AI alate. Fokus se pomera sa pojedinačnih aplikacija na autonomne digitalne asistente.

Ova promena posebno utiče na poslove koji uključuju organizaciju, komunikaciju i planiranje. Dok su programeri prvi osetili uticaj AI automatizacije, sada se on širi i na širi krug zaposlenih. Ideja “kancelarije koja nikad ne prestaje da radi” postaje realniji koncept nego ikada ranije.