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Sajber bezbednost je suočena sa novim izazovom. Prema izveštaju Google-ove Grupe za obaveštajne podatke o pretnjama (GTIG), po prvi put je zabeležen napadač koji koristi veštačku inteligenciju kako bi pronalazio i iskorišćavao tzv. „zero-day“ ranjivosti u softverskim sistemima. Ovaj razvoj situacije jasno pokazuje koliko brzo AI tehnologija ulazi u oblasti koje do sada nisu bile u fokusu sajber kriminala, menjajući pravila igre za stručnjake za sigurnost.

Ranjivosti predstavljaju najveću opasnost u digitalnom svetu jer proizvođači softvera nisu svesni njihovog postojanja i ne postoji zakrpa u trenutku napada. Stručnjaci upozoravaju da ovaj događaj može označiti početak nove ere u kojoj AI postaje aktivni učesnik sajber kriminala.Istovremeno, ovo otvara pitanje kako će se kompanije prilagođavati brzini razvoja AI alata i da li će standardni bezbednosni protokoli biti dovoljni.

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Kako AI identifikuje slabosti u sistemima

Iz GTIG izveštaja proizilazi da napadač koristi AI da analizira sisteme i otkriva ranjivosti koje mogu biti iskorišćene za masovne napade. Posebno zabrinjava činjenica da su u pitanju „zero-day“ propusti, koji su gotovo nevidljivi standardnim sigurnosnim mehanizmima. Ovo pokazuje koliko je AI sposoban da automatizuje zadatke koji su ranije zahtevali ljudsku stručnost, čime povećava efikasnost napada.

Veštačka inteligencija omogućava da proces pronalaženja ranjivih tačaka bude znatno brži nego što su to mogli da postignu čak i specijalizovani timovi stručnjaka, koji su do sada ulagali mnogo vremena i resursa u slične analize. Zbog toga se postavlja pitanje koliko brzo odbrambeni alati mogu da se razvijaju kako bi pratili tempo napada koji koristi AI.

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AI kao dvostruka pretnja

Ovaj slučaj pokazuje da AI nije samo potencijalni napadač već i alat za odbranu. Google ističe da isti alati koji mogu biti zloupotrebljeni za napade, mogu se koristiti i za njihovo rano otkrivanje i sprečavanje. To znači da razvoj AI može predstavljati i priliku za poboljšanje sajber bezbednosti, ali samo ako kompanije pravilno implementiraju ove tehnologije.

Analitičari smatraju da se industrija nalazi na prekretnici: razvoj AI tehnologija istovremeno jača sposobnosti napada i odbrane u digitalnom prostoru, što stvara nove izazove za sigurnosne stručnjake širom sveta. Upravo ova dvostruka priroda AI-a stavlja dodatni fokus na edukaciju i obuku kadrova koji će rukovati naprednim alatima.

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Opasnost „zero-day“ ranjivosti

Ranjivosti nepoznate proizvođačima softvera predstavljaju kritičan rizik jer korisnici nemaju nikakvu zaštitu dok se propust ne otkrije i ne zakrpi. AI napadi mogu ubrzati njihovo otkrivanje i eksploataciju, čime se povećava opasnost od štetnih posledica. Sve češće se ističe potreba za inovativnim pristupima u detekciji i prevenciji takvih ranjivosti pre nego što AI tehnologija bude zloupotrebljena u većem obimu.

Stručnjaci upozoravaju da je sada ključno pratiti kako se AI koristi u sajber prostoru i razvijati strategije koje će smanjiti rizik od zloupotrebe ovih tehnologija. Ovo uključuje ne samo tehnička rešenja već i međunarodnu saradnju i jasne smernice za odgovorno korišćenje AI u digitalnom okruženju.

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Budućnost sajber bezbednosti u eri AI

Dok AI napreduje, industrija sajber bezbednosti mora da se prilagodi i nauči da koristi ove tehnologije za zaštitu svojih sistema. Rani razvoj i implementacija AI u odbrambene alate može značajno smanjiti rizik od napada. Takođe ovo naglašava važnost stalnog praćenja trendova i predviđanja novih metoda napada koje AI može da omogući.

Istovremeno, stručnjaci ističu da transparentnost, edukacija korisnika i međunarodna saradnja postaju sve važniji kako bi se sprečile štetne posledice zloupotrebe veštačke inteligencije u sajber kriminalu. Na taj način se gradi digitalni ekosistem u kojem AI može biti više saveznik nego pretnja, uz pravilnu regulaciju i nadzor.