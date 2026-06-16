TikTok gasi američke sisteme i uzima sve u svoje ruke

TikTok gasi američke sisteme i uzima sve u svoje ruke

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Ovaj potez dolazi u trenutku kada su ograničenja izvoza naprednih čipova iz Sjedinjenih Američkih Država prema Kini postala sve stroža, zbog čega kineske kompanije ubrzano traže alternativna rešenja.

Stručnjaci smatraju da se ne radi samo o poslovnoj odluci, već o početku nove faze globalne tehnološke trke koja bi mogla da promeni ravnotežu snaga u industriji.

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Kompanija pregovara sa kineskim proizvođačem čipova Iluvatar CoreX

Iako većina korisnika TikTok i dalje doživljava kao platformu za kratke video-snimke, iza kulisa se odvija ogromna tehnološka transformacija koja ovu kompaniju pretvara u jednog od najvećih svetskih igrača u oblasti veštačke inteligencije. Algoritmi koji preporučuju sadržaj milijardama korisnika zahtevaju neverovatnu količinu računarske snage i ogromne data centre koji rade neprekidno. Upravo zbog toga ByteDance ulaže milijarde dolara kako bi obezbedio sopstvenu infrastrukturu za budućnost.

Prema informacijama koje su objavili svetski mediji, kompanija pregovara sa kineskim proizvođačem čipova Iluvatar CoreX, koji bi mogao da postane jedan od ključnih partnera u ovom projektu. Cilj je da se obezbedi dovoljno procesorske snage za razvoj novih generacija AI sistema i unapređenje postojećih usluga, čime TikTok pokušava da postane mnogo više od društvene mreže i da izgradi sopstveni tehnološki ekosistem.

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Zašto su AI čipovi postali važniji od samih aplikacija

Poslednjih godina najveća borba među tehnološkim gigantima više se ne vodi oko toga ko ima najbolju aplikaciju, već ko poseduje najmoćniju infrastrukturu koja pokreće veštačku inteligenciju. AI čipovi postali su svojevrsna „nova nafta“ digitalne ekonomije jer bez njih nije moguće razvijati napredne sisteme koji analiziraju ogromne količine podataka.

Svaki put kada korisnik otvori TikTok, algoritmi u deliću sekunde analiziraju njegove navike, interesovanja, vreme provedeno na određenom videu i stotine drugih parametara kako bi odlučili šta će mu sledeće prikazati. Takva količina obrade podataka zahteva ogromnu procesorsku snagu koja raste iz dana u dan, a ako kompanija ne kontroliše deo te infrastrukture, postaje zavisna od drugih igrača na tržištu.

Do sada su kompanije poput Nvidije dominirale ovim sektorom, ali kineski giganti sada pokušavaju da razviju sopstvene alternative kako bi smanjili zavisnost od stranih dobavljača. To nije jednostavan proces jer razvoj naprednih čipova zahteva godine istraživanja i milijarde dolara ulaganja. Ipak, Kina ubrzano ulaže resurse kako bi uhvatila korak sa američkom tehnologijom.

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Počinje novi tehnološki rat između Kine i SAD

Stručnjaci upozoravaju da je ovo mnogo više od obične poslovne odluke jedne kompanije, jer se u pozadini vodi ozbiljna geopolitička borba između dve najveće svetske ekonomije. Sjedinjene Američke Države poslednjih godina uvode sve stroža ograničenja kada je reč o izvozu najnaprednijih čipova prema Kini, smatrajući da takve tehnologije imaju strateški značaj. Kao odgovor na to, kineske kompanije ubrzano razvijaju domaće alternative.

TikTok se tako našao u centru globalne tehnološke bitke, iako ga većina korisnika i dalje povezuje isključivo sa zabavnim sadržajem. Međutim, iza jednostavne aplikacije krije se jedna od najsofisticiranijih digitalnih infrastruktura na svetu.

Mnogi analitičari smatraju da će narednih nekoliko godina odrediti budući odnos snaga u tehnološkom sektoru. Kompanije koje budu kontrolisale proizvodnju čipova imaće ogromnu prednost u razvoju novih digitalnih usluga i zato se ova trka već poredi sa istorijskom borbom za energente i prirodne resurse.

Opasni TikTok izazovi Foto: Shutterstock

Šta bi sve ovo moglo da znači za obične korisnike

Za većinu ljudi promene verovatno neće biti odmah vidljive, ali će dugoročno uticati na način na koji koristimo internet. TikTok bi mogao da postane mnogo naprednija platforma sa još personalizovanijim preporukama, bržom obradom sadržaja i novim funkcijama koje danas još ne postoje. Sve to bi moglo dodatno povećati vreme koje korisnici provode u aplikaciji.

Istovremeno, stručnjaci upozoravaju da ovakav razvoj događaja otvara i nova pitanja o privatnosti, bezbednosti podataka i uticaju velikih tehnoloških kompanija na svakodnevni život ljudi. Što su sistemi sofisticiraniji, to imaju veći kapacitet da analiziraju ponašanje korisnika i predviđaju njihove navike.

Jedno je sigurno – TikTok više nije samo aplikacija za plesne izazove i kratke video-snimke, već kompanija koja želi da postane jedan od najvažnijih tehnoloških igrača na planeti. Ako uspe da izgradi sopstvenu AI infrastrukturu, mogla bi značajno da promeni pravila igre u globalnoj tehnološkoj industriji, a to znači da će se borba za budućnost interneta voditi mnogo dublje od onoga što danas vidimo na ekranima svojih telefona.