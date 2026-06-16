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Ovaj potez predstavlja istorijski presedan jer se veštačka inteligencija po prvi put tretira gotovo na isti način kao napredni čipovi, vojna tehnologija ili strateški resursi od nacionalnog značaja.

Sastanci visokih tehničkih zvaničnika kompanije sa predstavnicima američkog Ministarstva trgovine održavaju se kako bi se pronašlo kompromisno rešenje i sprečila veća globalna kriza u AI industriji.

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Trampova administracija zabranila strancima pristup najnaprednijim modelima

Američka vlada je prošle nedelje naredila kompaniji da zabrani pristup svojim najnaprednijim modelima, poznatim kao Fable 5 i Mythos 5, svim stranim državljanima, bez obzira na to da li se nalaze unutar ili van teritorije SAD. Kako kompanija nije mogla tehnički da razdvoji pojedine kategorije korisnika bez većih posledica po sistem, odlučila je da privremeno globalno ugasi pristup tim modelima, pa je ovaj potez odmah izazvao buru među tehnološkim kompanijama, istraživačima i regulatorima širom sveta.

Ovo je ujedno prvi put da američke vlasti uvode svojevrsne izvozne kontrole ne samo nad fizičkim proizvodima poput čipova, već i nad samim sposobnostima veštačke inteligencije. Stručnjaci upozoravaju da bi ovakav pristup mogao zauvek promeniti način na koji će se razvijati globalna AI industrija, a mnogi već govore da je počela nova era „digitalnih granica“.

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Šta je toliko zabrinulo američke vlasti?

Prema dostupnim informacijama, američke institucije smatraju da postoji mogućnost zaobilaženja bezbednosnih ograničenja, odnosno takozvanog „jailbreakovanja“, koje bi moglo omogućiti da se model koristi za pronalaženje softverskih ranjivosti i potencijalno opasnih sajber slabosti. Upravo zbog toga administracija smatra da ovakve sposobnosti ne bi smele slobodno da budu dostupne širom sveta. U fokusu je strah da bi napredni AI alati mogli da završe u rukama aktera koji bi ih koristili za sajber napade.

Anthropic se, međutim, ne slaže u potpunosti sa ovom procenom. Kompanija tvrdi da je reč o uskom i ograničenom problemu koji nije jedinstven za njihove modele i da slične mogućnosti već postoje kod drugih javno dostupnih sistema. Istovremeno naglašava da bi ovakav presedan mogao ozbiljno da ugrozi razvoj čitave industrije.

U kompaniji upozoravaju da bi donošenje ovakvih odluka bez transparentnog tehničkog procesa moglo da stvori nesigurnost među investitorima i istraživačima. Ako se modeli mogu ugasiti preko noći zbog potencijalnih rizika, mnoge firme će biti opreznije pri lansiranju novih proizvoda i posledice bi mogle da se osećaju daleko izvan granica Sjedinjenih Država.

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Tehnološki rat više nije samo između Amerike i Kine

Ovaj slučaj pokazuje da je globalna AI trka ušla u potpuno novu fazu. Do sada su se ograničenja uglavnom odnosila na napredne čipove i proizvodnu opremu, dok se sada po prvi put kontroliše sam pristup digitalnim sposobnostima jedne tehnologije.

Mnogi stručnjaci upozoravaju da bi moglo doći do stvaranja više odvojenih tehnoloških blokova u svetu. Jedan bi predvodile Sjedinjene Države, drugi Kina, dok bi Evropa pokušala da izgradi sopstvenu digitalnu nezavisnost. Takav scenario mogao bi da dovede do interneta koji više neće biti univerzalno dostupan svima pod istim uslovima.

Dodatnu zabrinutost izaziva činjenica da ograničenja pogađaju i strane stručnjake koji rade u američkim kompanijama. Prema navodima kompanije, zabrana se odnosi i na strane državljane zaposlene unutar samog Anthropica, što pokazuje koliko su mere široko postavljene i koliko duboko zadiru u svakodnevni rad tehnološke industrije.

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Šta ovo znači za ostatak sveta?

Ako ovakav model regulacije postane standard, korisnici širom planete mogli bi da izgube pristup određenim AI alatima u zavisnosti od toga gde žive i koje državljanstvo imaju. To bi predstavljalo jednu od najvećih promena od nastanka interneta, koji je decenijama funkcionisao po principu relativno otvorenog pristupa i granice bi se po prvi put ozbiljno preselile u digitalni prostor.

Za evropske kompanije, uključujući i one u Srbiji koje koriste napredne AI sisteme za programiranje, analizu podataka i automatizaciju poslovanja, ovo bi moglo da znači veću neizvesnost u budućnosti. Poslovni modeli koji zavise od stranih AI platformi postali bi ranjiviji na političke odluke koje se donose hiljadama kilometara daleko.