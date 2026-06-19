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Vodeće svetske kompanije uviđaju da su fiksni mesečni paketi, na koje su korisnici navikli, postali potpuno finansijski neodrživi zbog astronomskih troškova održavanja serverske infrastrukture.

Zbog toga se uveliko priprema prelazak na novi, fleksibilniji sistem koji podrazumeva naplatu isključivo na osnovu realne potrošnje kompjuterskih resursa. Ova radikalna promena najviše će pogoditi korisnike koji svakodnevno generišu ogromne količine komplikovanih podataka, slika ili programskog koda. Stručnjaci predviđaju da će novi sistem uvesti precizne merače potrošnje koji podsećaju na račune za struju ili vodu u domaćinstvima.

Korisnici više neće plaćati fiksni iznos na kraju meseca, već će konačna cena direktno zavisiti od kompleksnosti svakog pojedinačnog upita koji pošalju pametnim asistentima.

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OpenAI i Anthropic predvode talas promena

Među prvim kompanijama koje su javno potvrdile uvođenje ovog modela nalaze se tehnološki lideri OpenAI i Anthropic. Njihovi finansijski direktori ističu da kompleksni jezički modeli zahtevaju procesorsku snagu koja raste brže od prihoda ostvarenih od standardnih mesečnih članarina. Zbog toga se naplata po utrošku vidi kao jedini način da ove inovativne platforme nastave svoj rad i razvoj bez srljanja u milionske gubitke.

Novi sistem će funkcionisati tako što će se računati takozvani "tokeni", odnosno delovi reči koje AI procesira tokom razgovora sa korisnikom. Što duži i komplikovaniji zadatak zadate sistemu, to će se brže trošiti vaš digitalni kredit koji ste uplatili na platformi. Kompanije veruju da će ovaj potez uvesti preko potreban red na tržištu i smanjiti nepotrebno opterećenje servera širom sveta.

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Astronomski troškovi održavanja moćnih servera

Glavni razlog za ovaj dramatičan poslovni zaokret leži u specifičnoj hardverskoj prirodi same napredne veštačke inteligencije. Svaki put kada korisnik postavi pitanje ili zatraži analizu dokumenta, stotine vrhunskih grafičkih procesora u serverskim centrima mora da radi pod maksimalnim opterećenjem.

Potrošnja električne energije i resursa za hlađenje tih moćnih sistema raste brzinom koju niko u IT industriji nije mogao precizno da predvidi. Dosadašnji model od dvadesetak dolara mesečno bio je održiv samo dok je broj naprednih korisnika bio na relativno niskom nivou. Danas, kada milioni ljudi koriste ove alate za ozbiljan profesionalni rad, fiksna pretplata pokriva samo mali deo stvarnih troškova. Tehnološki giganti su praktično sponzorisali rad svojih sistema, što je na duže staze postalo neodrživo za njihove budžete.

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Šta nova pravila donose običnim korisnicima?

Za obične ljude koji veštačku inteligenciju koriste povremeno, ova promena zapravo može doneti i određene finansijske uštede. Ukoliko platformu koristite samo nekoliko puta mesečno za brze informacije, novi računi bi mogli biti znatno niži od dosadašnjih fiksnih paketa.

Sa druge strane, profesionalni programeri, dizajneri i analitičari moraće pažljivo da planiraju budžet jer bi njihovi troškovi mogli drastično da porastu. Sistem naplate po utrošku nateraće korisnike da pišu mnogo preciznije upite kako ne bi trošili dragoceni novac na pogrešne odgovore. Očekuje se da će aplikacije uvesti jasne ekranske indikatore koji će u realnom vremenu prikazivati koliko novca troši trenutna konverzacija. Na taj način će se sprečiti neprijatna iznenađenja kada na kraju obračunskog perioda stigne konačni digitalni račun.

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Budućnost digitalnog tržišta i novi standardi

Ovaj prelazak na plaćanje po utrošku dugoročno će promeniti celokupnu svetsku softversku industriju i postaviti potpuno nove standarde poslovanja. Mnoge manje kompanije, koje su gradile svoje servise na bazi tuđih AI modela, biće prinuđene da takođe promene cene za svoje krajnje klijente. To bi moglo dovesti do privremenog poskupljenja mnogih digitalnih usluga na internetu koje se oslanjaju na pametne algoritme.

Ipak, analitičari smatraju da je ovo neophodan korak ka stvaranju stabilnog i zrelog tehnološkog tržišta koje neće zavisiti od investicionih balona. Plaćanje po stvarnoj potrošnji omogućiće kompanijama da direktno ulažu novac u razvoj još pametnijih i bržih modela budućnosti. Korisnici će dobiti transparentniji uvid u vrednost tehnologije koju koriste, dok će industrija osigurati svoj stabilan i dugoročan ekonomski opstanak.