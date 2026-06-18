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Prema procenama Međunarodne agencije za energiju (IEA), potrošnja električne energije data centara mogla bi da se udvostruči do 2030. godine, pri čemu će veštačka inteligencija biti glavni pokretač tog rasta.

Razvoj velikih AI modela zahteva ogromne količine računarske snage, a samim tim i električne energije za rad hiljada specijalizovanih čipova, ali i za sisteme hlađenja koji sprečavaju pregrevanje opreme.

Data centri postaju fabrike digitalnog doba

Kompanije poput OpenAI-ja, Microsofta, Googlea, Mete i Amazona ulažu milijarde dolara u izgradnju novih data centara koji rade neprekidno, 24 sata dnevno i sedam dana u nedelji. Stručnjaci sve češće porede ove objekte sa industrijskim fabrikama, jer pojedini kompleksi troše onoliko električne energije koliko i manji gradovi.

Poslednjih dana Reuters je objavio da se u Sjedinjenim Američkim Državama ubrzano odobrava izgradnja novih elektrana kako bi se zadovoljila rastuća potražnja koju generiše AI sektor. Energetske kompanije sve češće dobijaju podršku regulatora da ubrzaju projekte koji su ranije čekali godinama na realizaciju, a ovakav pristup pokazuje da države veštačku inteligenciju sve više posmatraju kao stratešku industriju od nacionalnog značaja.

Foto: Time.com

Tehnološki giganti ulažu milijarde u energetiku

Microsoft je već pokrenuo projekte povezane sa nuklearnom energijom, uključujući dogovor o ponovnom aktiviranju jednog bloka elektrane Three Mile Island u Pensilvaniji, kako bi obezbedio dugoročne izvore energije za svoje AI sisteme. Google je proširio ulaganja u geotermalne projekte i napredna rešenja za skladištenje energije, dok Amazon ulaže u male modularne nuklearne reaktore i obnovljive izvore energije. Cilj svih ovih investicija jeste da se obezbedi stabilno i neprekidno snabdevanje električnom energijom u periodu kada AI infrastruktura raste nezapamćenom brzinom.

Posebno su traženi gasni kapaciteti, jer se mogu relativno brzo izgraditi i pružaju stabilnost energetskim mrežama. Međutim, ekološke organizacije upozoravaju da bi takav trend mogao da uspori klimatske ciljeve i produži zavisnost od fosilnih goriva. Upravo zbog toga mnoge zemlje pokušavaju da pronađu ravnotežu između tehnološkog razvoja i smanjenja emisije ugljen-dioksida.

Foto: Time.com

AI trka postaje i energetska trka

Stručnjaci smatraju da se globalna borba za dominaciju u oblasti veštačke inteligencije sve više pretvara u borbu za energiju, jer bez stabilnog napajanja nije moguće razvijati najnaprednije AI sisteme. Države koje budu raspolagale velikim energetskim kapacitetima mogle bi da steknu značajnu prednost u odnosu na konkurenciju i zbog toga se pitanja energetske infrastrukture sve češće nalaze na dnevnom redu sastanaka lidera zemalja G7 i Evropske unije.

Američka konsultantska kuća McKinsey procenjuje da će samo za AI data centre do 2030. godine biti potrebne stotine milijardi dolara novih investicija širom sveta. Potražnja za električnom energijom raste mnogo brže nego što su energetski sistemi prvobitno planirani, što primorava vlade i kompanije da ubrzano menjaju dugoročne strategije razvoja.

Foto: ChatGPT

Potrošnja energije postaje novi izazov digitalne ere

Pored same količine potrošene energije, veliki izazov predstavlja i hlađenje serverskih sistema koji rade pod ogromnim opterećenjem. Neki novi AI centri koriste napredne sisteme tečnog hlađenja, dok se pojedine kompanije okreću gradnji objekata u hladnijim klimatskim područjima kako bi smanjile potrošnju energije. Istovremeno, raste zabrinutost zbog potrošnje vode koja je neophodna za rad određenih sistema za hlađenje.

Istraživanja pokazuju da jedan složen AI upit može zahtevati višestruko više energije od standardne internet pretrage, a taj jaz će se dodatno povećavati kako modeli budu postajali složeniji. To ne znači da će pojedinačni korisnici primetiti promenu, ali će ukupan broj zahteva širom sveta značajno povećati opterećenje energetskih sistema.

Budućnost AI zavisiće od energije, a ne samo od čipova

Do skoro se smatralo da će ključ uspeha u AI industriji zavisiti isključivo od razvoja naprednijih čipova i boljih algoritama, ali se sada sve jasnije pokazuje da će energija postati jednako važan resurs. Kompanije koje budu imale pristup stabilnim, pouzdanim i dugoročnim izvorima električne energije mogle bi da steknu ogromnu prednost u odnosu na konkurente. U eri veštačke inteligencije, elektrane polako postaju jednako važne kao i data centri, a energetska infrastruktura novi temelj tehnološke revolucije.