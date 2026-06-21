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Cilj je da se uspostavi ravnoteža između podsticanja inovacija i zaštite građana od potencijalnih zloupotreba sistema veštačke inteligencije. Novi propisi posebno će se odnositi na oblasti koje nose najveći rizik, poput zdravstva, obrazovanja, zapošljavanja i bezbednosti.

Iako se AI danas koristi u svakodnevnom životu kroz čet-botove, algoritme za preporuke, sisteme za odobravanje kredita i digitalne asistente, Srbija do sada nije imala poseban zakon koji bi regulisao ovu oblast. Upravo zato Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija formiralo je radnu grupu koja radi na izradi nacrta zakona. Nadležni poručuju da je cilj da Srbija prati evropske standarde i izbegne pravni vakuum koji bi mogao da uspori razvoj tehnologije.

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Po uzoru na evropski AI Act

Novi zakon u velikoj meri biće usklađen sa evropskim AI Act-om, koji se smatra najobuhvatnijim regulatornim okvirom za veštačku inteligenciju na svetu. Evropski model zasniva se na proceni rizika, pa će i Srbija najverovatnije primenjivati sličan princip kategorizacije AI sistema. To znači da neće svi sistemi biti tretirani jednako, već će obaveze zavisiti od toga koliki uticaj određena tehnologija može imati na živote građana.

Najstrože mere odnosiće se na visokorizične sisteme, odnosno one koji mogu da utiču na donošenje važnih odluka o ljudima. Tu spadaju sistemi koji učestvuju u zapošljavanju, proceni kreditne sposobnosti, medicinskoj dijagnostici ili bezbednosnim procedurama. Za njih će važiti dodatna pravila transparentnosti, kontrole i ljudskog nadzora.

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Stiže i registar rizičnih AI sistema

Jedna od najvažnijih novina biće uspostavljanje registra visokorizičnih AI sistema koji će se pratiti tokom čitavog životnog ciklusa, od ulaska na tržište do eventualnog povlačenja iz upotrebe. Nadležni razmatraju i osnivanje posebne Agencije za veštačku inteligenciju koja bi nadzirala primenu zakona i kontrolisala poštovanje pravila. Na taj način država želi da spreči nekontrolisano širenje sistema koji mogu ugroziti prava građana.

Posebno važna odredba predviđa da čovek mora ostati u centru odlučivanja. Drugim rečima, čak i kada AI sistem donese određeni predlog ili procenu, mora postojati osoba koja u svakom trenutku može da interveniše, koriguje ili potpuno zaustavi njegov rad. Upravo taj princip smatra se jednom od ključnih zaštita od prevelike automatizacije društva.

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Srbija već ulaže u AI infrastrukturu

Donošenje zakona predstavlja nastavak strategije koju Srbija razvija još od 2019. godine, kada je usvojena prva nacionalna strategija za razvoj veštačke inteligencije. U međuvremenu su ulagani značajni resursi u superkompjuterske kapacitete, naučno-tehnološke parkove, univerzitete i razvoj domaćeg AI ekosistema. Novi zakon trebalo bi da objedini tehnološki razvoj i pravnu sigurnost.

Srbija već primenjuje pojedina AI rešenja u javnom sektoru, uključujući sisteme za automatsku anonimizaciju sudskih odluka. Domaći istraživači i kompanije već sarađuju sa evropskim partnerima i prilagođavaju svoje proizvode međunarodnim standardima, a stručnjaci smatraju da će upravo ta iskustva olakšati prelazak na novi regulatorni okvir.

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Šta će se promeniti za građane i kompanije?

Za građane će najveća promena biti veća transparentnost i jasnije informacije o tome kada i na koji način AI utiče na donošenje odluka koje ih se tiču. Kompanije će, sa druge strane, morati da dokumentuju način rada svojih sistema, procenjuju rizike i poštuju stroža pravila kada koriste AI u osetljivim oblastima. Time Srbija želi da spreči diskriminaciju, netačne procene i potencijalne zloupotrebe tehnologije.

Stručnjaci ocenjuju da će narednih nekoliko godina biti presudno za definisanje odnosa između čoveka i veštačke inteligencije. Cilj novog zakona nije da uspori tehnološki napredak, već da ga učini bezbednijim i odgovornijim. Ako bude uspešno sproveden, Srbija bi mogla da postane jedna od prvih zemalja regiona sa sveobuhvatnim pravilima za eru veštačke inteligencije.