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Povod za ovakav zaokret bila su nedavna ograničenja pristupa pojedinim naprednim AI modelima, koja su pokazala koliko brzo političke odluke mogu da utiču na poslovanje kompanija širom sveta. Umesto da se oslanjaju na samo jednog tehnološkog partnera, firme sada razvijaju potpuno novu strategiju koja podrazumeva korišćenje više različitih AI sistema istovremeno.

Promene se već dešavaju u nekim od najvećih evropskih kompanija, koje testiraju kombinaciju američkih, evropskih i kineskih AI modela kako bi smanjile rizik od eventualnih budućih ograničenja. Ovakav pristup naziva se „AI diverzifikacija“ i stručnjaci veruju da će upravo on postati standard u narednim godinama.

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Jedna odluka iz SAD uzdrmala je evropske gigante

Veliku zabrinutost izazvala je odluka kojom je američka kompanija Anthropic ograničila pristup pojedinim svojim najnaprednijim AI modelima nakon zahteva američkih vlasti, što je otvorilo pitanje koliko su strane kompanije zapravo ranjive. Evropski poslovni lideri shvatili su da bi se slične situacije mogle ponoviti i u budućnosti, naročito ako se dodatno pojačaju geopolitičke tenzije između velikih svetskih sila. Upravo zato ubrzano kreće potraga za alternativama koje će omogućiti veću stabilnost poslovanja.

Na udaru nisu samo tehnološke kompanije, već i banke, proizvođači automobila, telekomunikacione firme i industrijski giganti koji svakodnevno koriste AI sisteme. U mnogim sektorima veštačka inteligencija već danas učestvuje u analizi podataka, planiranju proizvodnje, upravljanju lancima snabdevanja i komunikaciji sa korisnicima. Zbog toga bi svaki prekid pristupa naprednim modelima mogao da izazove ozbiljne poremećaje u poslovanju.

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Počinje borba za evropski AI identitet

Evropska unija poslednjih meseci intenzivno promoviše ideju digitalnog suvereniteta, odnosno mogućnosti da sama kontroliše ključne tehnologije budućnosti. Cilj nije potpuno odvajanje od američkih kompanija, već smanjenje prevelike zavisnosti od stranih tehnoloških giganata koji trenutno dominiraju tržištem. Istovremeno, Brisel ulaže milijarde evra u razvoj domaćih AI sistema, cloud infrastrukture i proizvodnje čipova.

Međutim, stručnjaci upozoravaju da Evropa još uvek nema kompanije koje mogu ravnopravno da pariraju najvećim američkim igračima u svim segmentima veštačke inteligencije. Najveći izazov predstavljaju napredni AI modeli, računarski kapaciteti i infrastruktura neophodna za njihov razvoj. Uprkos tome, evropske kompanije veruju da je sada pravi trenutak da ubrzaju ulaganja i smanje tehnološku zavisnost.

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Kompanije više neće držati sva jaja u jednoj korpi

Umesto oslanjanja na jedan AI sistem, evropske firme sve češće razvijaju sopstvene kombinacije različitih platformi. Pojedine kompanije istovremeno koriste američke modele, evropske alternative i kineske sisteme kako bi imale rezervni plan u slučaju novih ograničenja. Ovakav pristup omogućava veću fleksibilnost i smanjuje rizik od prekida poslovanja.

Veliku ulogu u svemu tome igraju i rastući troškovi korišćenja veštačke inteligencije. Neke kompanije već upozoravaju da potrošnja AI resursa raste mnogo brže nego što su planirale, pa pokušavaju da pronađu jeftinija i efikasnija rešenja. Zbog toga se sve više ulaže u interne sisteme i infrastrukturu koja može da funkcioniše nezavisno od jednog dobavljača.

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Veštačka inteligencija postaje pitanje nacionalne bezbednosti

Promena strategije pokazuje da AI više nije samo alat za ubrzavanje posla, već tehnologija koja direktno utiče na ekonomsku stabilnost država. Vlade širom sveta sve ozbiljnije posmatraju kontrolu nad veštačkom inteligencijom kao pitanje nacionalne bezbednosti, slično kao što se nekada posmatrala kontrola nad energentima ili telekomunikacionom infrastrukturom. U takvim okolnostima, države žele da obezbede alternativne izvore tehnologije i smanje mogućnost spoljnog uticaja.

Ova promena mogla bi potpuno da preoblikuje globalnu tehnološku mapu u narednoj deceniji. Svet se sve jasnije deli na američki, kineski i evropski tehnološki blok, a veštačka inteligencija postaje glavno polje nove globalne trke. Kompanije koje se na vreme prilagode novim pravilima igre mogle bi da steknu ogromnu prednost u budućnosti.