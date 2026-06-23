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Reč je o zajedničkom saopštenju saveza „Pet očiju“ (Five Eyes), koji čine SAD, Velika Britanija, Kanada, Australija i Novi Zeland, a koji veoma retko javno objavljuje ovakve procene. Stručnjaci upozoravaju da bi era u kojoj su sofisticirani hakerski napadi bili rezervisani samo za visoko obučene stručnjake uskoro mogla da se završi.

U saopštenju se navodi da će takozvani „frontier AI“ modeli, odnosno najnapredniji sistemi veštačke inteligencije, fundamentalno promeniti i odbrambene i ofanzivne sajber sposobnosti. Posebno zabrinjava procena da će napadači moći da automatizuju procese koji su do sada zahtevali višenedeljni ili višemesečni rad čitavih timova stručnjaka. Time se značajno spušta prag znanja potreban za izvođenje ozbiljnih digitalnih napada.

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Šta je zapravo „frontier AI“ i zašto izaziva strah

Pojam „frontier AI“ odnosi se na najnaprednije modele veštačke inteligencije koji poseduju sposobnost kompleksnog rezonovanja, autonomnog planiranja zadataka i analize ogromnih količina podataka. Za razliku od današnjih komercijalnih četbotova, buduće generacije sistema moći će samostalno da pronalaze bezbednosne propuste, pišu zlonamerni kod i optimizuju napade u realnom vremenu i baš ta kombinacija brzine, autonomije i inteligencije predstavlja najveći rizik za globalnu sajber bezbednost.

Agencije upozoravaju da ovakvi alati neće služiti samo državama, već bi vrlo brzo mogli da postanu dostupni kriminalnim grupama i pojedincima širom sveta. Napadači će moći da automatizuju izviđanje mreža, identifikuju ranjivosti i osmišljavaju nove metode napada bez velikog prethodnog iskustva. Drugim rečima, veštačka inteligencija mogla bi da pretvori prosečne hakere u mnogo opasnije aktere.

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Kompanije više ne smeju da tretiraju sajber bezbednost kao IT problem

Jedna od najvažnijih poruka zajedničkog upozorenja jeste da sajber bezbednost više ne sme biti odgovornost isključivo IT sektora. Agencije smatraju da upravni odbori, direktori i menadžment moraju da počnu da posmatraju AI pretnje kao strateški poslovni rizik koji direktno utiče na opstanak kompanije. Organizacije koje budu čekale da tehnologija sazri mogle bi da se nađu u ozbiljnom zaostatku.

Stručnjaci preporučuju da kompanije hitno unaprede osnovne bezbednosne procedure, poput redovnog ažuriranja sistema, ograničavanja pristupa kritičnim podacima i smanjenja broja servisa koji su direktno povezani sa internetom. Takođe se savetuje ulaganje u automatizovane sisteme detekcije pretnji koji koriste upravo veštačku inteligenciju. Paradoksalno, AI će istovremeno postati i najveća pretnja i jedno od najvažnijih sredstava odbrane.

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Američke vlasti već preduzimaju konkretne korake

Zabrinutost nije ostala samo na upozorenjima. Američke vlasti su već počele da uvode dodatne mere kontrole pristupa pojedinim najnaprednijim AI sistemima zbog procene da predstavljaju potencijalni rizik po nacionalnu bezbednost. Istovremeno, američka Agencija za sajber bezbednost i zaštitu infrastrukture (CISA) skratila je rokove za otklanjanje kritičnih ranjivosti unutar državnih institucija.

Takve odluke pokazuju da se pretnja više ne smatra hipotetičkom. Regulatori procenjuju da se razvoj AI tehnologije kreće mnogo brže nego što bezbednosni sistemi uspevaju da se prilagode. Zbog toga se narednih nekoliko meseci smatra ključnim periodom za pripremu odbrambenih mehanizama.

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Počinje nova globalna trka u sajber naoružanju

Analitičari upozoravaju da će prednost koju trenutno imaju zapadne zemlje vrlo brzo početi da se smanjuje jer će slične tehnologije razvijati i druge države, uključujući Kinu, Rusiju i brojne privatne kompanije. Čak i ako pojedini modeli budu ograničeni, očekuje se da će ekvivalentne verzije uskoro postati široko dostupne širom sveta.

Upravo zato članice saveza „Pet očiju“ poručuju da više nema prostora za odlaganje. Njihova centralna poruka glasi da će veštačka inteligencija nepovratno promeniti način na koji funkcionišu sajber napadi, a da će oni koji se ne prilagode na vreme postati najranjivije mete u digitalnom okruženju budućnosti. U eri kada mašine mogu da razmišljaju i deluju gotovo autonomno, sajber otpornost postaje jedno od najvažnijih pitanja nacionalne i poslovne bezbednosti.