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Najnovije analize i izveštaji o korišćenju platforme Grok AI, četbota iza kojeg stoji kompanija Ilona Maska, pokazali su šokantne podatke o tome za šta korisnici zapravo najviše upotrebljavaju ovaj sistem. Prema zvaničnim statistikama i analizama saobraćaja, više od polovine ukupnih zahteva i generisanog materijala otpada na takozvani NSFW (Not Safe For Work) sadržaj, odnosno na eksplicitne i pornografske tekstove, slike i simulacije.

Ova vest je momentalno uzdrmala tehnološku zajednicu i pokrenula lavinu debata o moralnim, zakonskim i bezbednosnim aspektima slobodnog pristupa generativnim alatima koji nemaju rigorozne filtere za zaštitu privatnosti i javnog morala.

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Četbot koji pruža ruku slobode

Ono što Grok AI izdvaja od glavnih konkurenata na tržištu, poput ChatGPT-a kompanije OpenAI ili Google-ovog Gemini-ja, jeste Maskova inicijalna filozofija apsolutne slobode govora i minimalnog cenzurisanja sistema. Dok su druge tehnološke korporacije uložile stotine miliona dolara u razvoj bezbednosnih protokola koji automatski blokiraju svaki pokušaj kreiranja neprimerenog i eksplicitnog materijala, Grok je lansiran sa znatno labavijim ograničenjima.

Korisnici širom sveta su brzo shvatili da ovaj četbot pruža ruku slobode u sferama koje su na drugim mestima strogo zabranjene, što je dovelo do nezapamćenog priliva specifične publike. Umesto da sistem koriste za programiranje, pisanje eseja, poslovno planiranje ili pretragu vesti u realnom vremenu, većinski deo baze korisnika pretvorio je ovaj napredni alat u generator najrazličitijih oblika digitalne pornografije.

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Kako je Maskov četbot postao glavno oruđe industrije za odrasle

Brzi uspon Groka kao vodeće platforme za kreiranje neprimerenog sadržaja nije slučajan, već je direktna posledica tehničkih specifikacija i mogućnosti koje ovaj model nudi. Industrija zabave za odrasle, koja istorijski među prvima usvaja i komercijalizuje svaku novu tehnologiju, prepoznala je ogroman potencijal u generisanju hiperrealističnih tekstualnih i vizuelnih materijala bez ikakvih barijera. Korisnici mogu da kreiraju personalizovane priče, dijaloge i scenarije koji bi na bilo kojoj drugoj mejnstrim platformi bili momentalno prijavljeni i trajno obrisani, a nalozi suspendovani.

Sa uvođenjem naprednih multimedijalnih funkcija i mogućnosti generisanja slika, situacija je dodatno eskalirala jer je sistem postao sposoban da za svega nekoliko sekundi kreira eksplicitne vizuelne prikaze na osnovu jednostavnog tekstualnog opisa. Pristupačnost ovog alata, koji je integrisan unutar društvene mreže X (bivši Tviter) za premium pretplatnike, omogućila je masovnu proizvodnju i deljenje sadržaja velikom brzinom. Tehnički forumi i diskusione grupe preplavljeni su uputstvima kako najbolje „zaobići“ i ono malo preostalih filtera, čime je Grok AI praktično postao nezvanični partner i glavno pogonsko gorivo moderne digitalne pornografije.

Ilon Mask i Tesla prave mini kuće za 8.000 dolara Foto: Evan Vucci/AP

Problem lažnih eksplicitnih materijala i krađa identiteta

Najveću zabrinutost javnosti i pravnih stručnjaka ne izaziva samo kreiranje fiktivnog pornografskog sadržaja, već masovna pojava takozvanih "deepfake" materijala koji ciljaju stvarne ljude. Labavi bezbednosni filteri Grok AI platforme omogućavaju zlonamernim korisnicima da unesu fotografije javnih ličnosti, ali i običnih građana, devojaka i žena iz svakodnevnog života, i od njih naprave eksplicitne foto-montaže koje izgledaju zastrašujuće uverljivo. Ova praksa predstavlja direktno kršenje privatnosti, ugrožavanje lične bezbednosti i digitalno nasilje nad žrtvama čiji se identitet zloupotrebljava.

Stručnjaci za sajber-bezbednost upozoravaju da je generisanje lažnog eksplicitnog sadržaja postalo toliko jednostavno da ne zahteva nikakvo tehničko predznanje, što otvara vrata za masovne zloupotrebe u svrhe osvete, ucene i uništavanja reputacije pojedinaca. Zakonodavstvo u većini zemalja sveta, uključujući i Srbiju, još uvek kaska za tehnološkim napretkom, pa žrtve često nemaju adekvatan pravni mehanizam da se zaštite ili da izdejstvuju trajno uklanjanje spornih materijala sa mreže. Zbog toga se pritisak javnosti sve više preusmerava sa pojedinačnih prestupnika na same kompanije koje razvijaju ove alate, zahtevajući od njih hitnu i odgovornu reakciju.

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Komercijalizacija sadržaja i zarada na veštačkoj inteligenciji

Sledeći korak u ovoj AI revoluciji jeste monetizacija generisanog materijala, gde kreativci sa platformi poput OnlyFans-a i sličnih sajtova masovno koriste Grok za stvaranje sadržaja koji kasnije prodaju pretplatnicima. Kreiranje digitalnih modela koji uopšte ne postoje u stvarnom svetu, ali izgledaju kao žive osobe i generišu eksplicitne fotografije i video-snimke, postalo je unosan biznis koji donosi stotine hiljada dolara profita uz minimalne troškove produkcije. Virtuelne influenserke koje pokreće veštačka inteligencija komuniciraju sa hiljadama fanova istovremeno, nudeći im personalizovan NSFW sadržaj kreiran upravo kroz Maskov sistem.

Ovaj trend ozbiljno preti da transformiše celokupnu industriju zabave za odrasle, jer smanjuje potrebu za angažovanjem stvarnih modela, fotografa i producenata, prebacujući sav posao u domen softverskog inženjeringa i upravljanja algoritmima. Za kompaniju xAI, koja je razvila Grok, ovo predstavlja mač sa dve oštrice – sa jedne strane beleže ogroman skok u broju pretplatnika i stalni priliv novca od korisnika koji žele pristup ovim funkcijama, dok sa druge strane rizikuju trajni gubitak reputacije kod institucionalnih investitora i oglašivača koji ne žele da njihovi brendovi budu povezani sa pornografijom.