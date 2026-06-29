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Ministar trgovine Howard Lutnick u pismu kompaniji navodi: "Odgovarajuće zaštitne mere su sada na mestu i model se može koristiti kod pouzdanih partnera.“

Ova odluka dolazi posle intenzivnih pregovora i ukazuje na balansiranje između inovacija i nacionalne bezbednosti.

Anthropic: "Vraćamo pristup što brže"

Iz kompanije poručuju da je Mythos 5 ponovo dostupan malom broju "cyber branilaca i infrastrukturnih provajdera“.

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"Radimo na tome da odobreni partneri što pre dobiju pristup. Nastavljamo saradnju sa vladom kako bismo proširili dostupnost Mythosa i vratili Fable 5 u širu upotrebu,“ navodi se u saopštenju.

Model Fable 5, slabija verzija Mythosa, ostaje blokiran dok se ne završe dodatni razgovori.

OpenAI pod istim pritiskom

Samo dan ranije, Bela kuća je od kompanije OpenAI zatražila da ograniči puštanje svog novog modela GPT 5.6 na mali broj vladom odobrenih partnera. Model se smatra "ravnopravnim“ Mythosu po sajber sposobnostima.

U internom dopisu, CEO Sam Altman je napisao:

"Ovo nije naš dugoročni model saradnje sa vladom. Radićemo na održivijem okviru za buduća puštanja.“

OpenAI je potvrdio da će GPT 5.6 biti dostupan samo ograničenom broju korisnika, uz plan da se šira dostupnost omogući "u narednim nedeljama“.

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Regulacija u haosu

Ove odluke pokazuju koliko je američki regulatorni okvir za veštačku inteligenciju neujednačen. Dok je zabranu za Anthropic izdao Sekretarijat za trgovinu, zahtev prema OpenAI stigao je direktno iz Bele kuće.

Stručnjaci upozoravaju da ovakav ad hoc pristup može ugroziti razvoj industrije i stvoriti pravnu nesigurnost.

"Epizoda sa Fable modelom pokazuje potrebu za jasnim pravilima. Trenutno imamo personalizovan, netransparentan i potencijalno nezakonit pristup,“ izjavio je Brad Carson, šef organizacije Public First, koja se zalaže za bezbednost AI tehnologija.

Šira slika: Preti konfuzija i nepoverenje

Šira slika pokazuje da se američka vlada nalazi u improvizovanom i fragmentisanom pristupu regulaciji veštačke inteligencije: dok je Ministarstvo trgovine blokiralo Anthropic zbog bezbednosnih rizika, Bela kuća je istovremeno nametnula ograničenja OpenAI‑ju, što stvara konfuziju u industriji.

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