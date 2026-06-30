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Sve češće se dešava da rukovodioci ne gledaju AI kao alat, nego kao neku vrstu glavnog konsultanta za skoro svaku odluku. Umesto da se koristi za podršku u analizi, veštačka inteligencija postaje filter kroz koji prolaze poruke, strategije i čak ton komunikacije. Zaposlenima to deluje kao da se “instinkt” iz poslovanja polako zamenjuje nečim spoljnim i udaljenim.

Ljudi koji rade u tim sistemima kažu da se sve teže prepoznaje šta je stvaran problem na terenu, a šta je zaključak modela. U praksi to znači da se svakodnevne situacije sve češće objašnjavaju kroz apstraktne preporuke, koje nemaju dodir sa realnim ograničenjima posla. Vremenom se stvara jaz između onoga što ljudi vide i onoga što se “smatra tačnim”.

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Kada algoritam postaje “šef”

U nekim firmama se od zaposlenih traži da praktično “provere” svaku ideju kroz veštačku inteligenciju pre nego što je iznesu pred menadžment. To više nije samo savet, nego pravilo ponašanja koje određuje kako se uopšte komunicira unutar tima. Ljudi počinju da prilagođavaju svoje mišljenje očekivanju sistema, a ne situaciji.

Zaposleni opisuju da se vremenom menja i kriterijum šta je dobra ideja. Ako nešto nije prošlo kroz AI ili nije “zvučalo dobro” modelu, ima manju težinu bez obzira na iskustvo ili rezultate.Tako se autoritet polako pomera sa ljudi koji poznaju posao na algoritam koji ga zapravo ne “živi”.

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Promenljive uloge i nestabilne strukture rada

Jedan od najčudnijih efekata koji ljudi opisuju jeste stalno menjanje uloga, kao da se firma iz nedelje u nedelju reorganizuje bez jasnog razloga. Jednog dana neko radi strategiju, sledeće nedelje prodaju, pa onda automatizaciju procesa. Objašnjenje često dolazi u obliku “AI je predložio”.

To stvara osećaj da ništa nije stabilno dovoljno dugo da bi se razvila rutina ili stručnost. Ljudi počinju da rade više da bi pratili promene nego da bi gradili nešto dugoročno. Umesto jasne strukture, ostaje stalna prilagodba koja iscrpljuje sve timove.

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Sukob realnog iskustva i “digitalnog autoriteta”

Zaposleni koji su u direktnom kontaktu sa klijentima često imaju osećaj da se njihovo iskustvo tretira kao subjektivno, dok se prikaz veštačke inteligencije smatra neutralnim. Kada se ta dva ne poklapaju, prednost gotovo uvek ide sistemu. To dovodi do frustracije, jer ljudi vide posledice odluka, ali nemaju uticaj na njih.

Vremenom se stvara čudan obrt: oni koji su najbliži stvarnosti imaju najmanje težine u odlučivanju. Umesto dijaloga između iskustva i analize, dobija se situacija u kojoj se realni uvidi moraju “dokazivati” protiv modela. To polako slabi poverenje u sopstveni profesionalni sud.

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Posledice po radnu kulturu i odlazak zaposlenih

Kako se veštačka inteligencija sve češće uvodi kao osnova za upravljanje, radnici opisuju da im posao postaje nepredvidiv iz nedelje u nedelju. Jedan dan važi jedan pravac, već sledeći stiže “novi AI predlog” koji menja sve što je prethodno dogovoreno. Ljudi kažu da više ne znaju da li planiraju posao ili samo prate stalno prepravljanje odluka.

U takvom okruženju, umesto jasnog toka rada, nastaje niz prekida i korekcija koji se stalno ponavljaju. Zaposleni navode da se i jednostavne stvari pretvaraju u višestruke revizije, jer se svaka odluka ponovo “proverava” kroz sistem. To stvara osećaj da ništa nije stabilno dovoljno dugo da bi se posao normalno završio.

Zbog toga deo zaposlenih počinje da odlazi, ne nužno zbog opterećenja količinom posla, već zbog načina na koji se odluke donose. Kažu da im postaje teško da prate logiku sistema koji stalno menja smer, bez jasnog objašnjenja osim novih AI sugestija.

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Kada “AI savetnik” počne da određuje istinu

U nekim slučajevima rukovodioci koriste AI četbot ne samo da potvrde ideje, nego i da razreše nesuglasice u timu. Umesto rasprave ili analize, presuđuje ono što model kaže. To zvuči efikasno na papiru, ali u praksi često briše kontekst i nijanse koje ljudi vide iz prve ruke.

Problem nastaje kada se ta potvrda počne doživljavati kao konačna istina. Zaposleni tada imaju osećaj da je diskusija unapred zatvorena, jer sistem već “zna odgovor”. Tako se postepeno gubi prostor za kritičko mišljenje i normalnu poslovnu raspravu.