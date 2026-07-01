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Savremene tehnologije sve češće postaju deo roditeljstva, a u Japanu raste popularnost aplikacija koje koriste veštačku inteligenciju kako bi analizirale plač beba. Njihova namena je da roditeljima pomognu da lakše procene zbog čega dete plače i da smanje neizvesnost koja je posebno izražena tokom prvih meseci života novorođenčeta.

Programi analiziraju zvuk plača i na osnovu prepoznatih obrazaca procenjuju moguće potrebe bebe. Među ponuđenim objašnjenjima mogu se naći glad, pospanost ili osećaj nelagodnosti, pri čemu aplikacija prikazuje procenu sa određenim stepenom verovatnoće. Korisnicima su dostupne i opcije čuvanja audio-zapisa, kao i njihovo deljenje sa članovima porodice ili drugim osobama koje brinu o detetu.

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Kako funkcioniše aplikacija „Babylingual“

Jedno od poznatijih rešenja je besplatna aplikacija „Babylingual“, čiji je autor dvadesetpetogodišnji Moto Numazava. Nakon analize bebinog plača, aplikacija roditeljima prikazuje procenu mogućeg uzroka i daje preporuke kako bi mogli da reaguju u datoj situaciji.

Sam Numazava je krajem aprila isprobao aplikaciju na svom tromesečnom sinu Sakuu. Kada je telefon približio detetu, sistem je za svega nekoliko sekundi procenio da je uzrok plača glad i preporučio hranjenje. Prema njegovim rečima, nakon obroka beba se ubrzo uspavala u majčinom naručju.

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Ideja nastala iz ličnog iskustva

Moto Numazava kaže da je inspiraciju za razvoj aplikacije dobio dok je njegova supruga bila trudna. Kako objašnjava, veliki broj mladih roditelja u Japanu danas nema podršku šire porodice kakva je ranije bila uobičajena, pa se često sami suočavaju sa izazovima roditeljstva.

On smatra da roditelji i deca zajedno prolaze kroz proces učenja i razvoja, zbog čega veruje da ovakva tehnologija može doprineti boljem međusobnom razumevanju. Njegova supruga Ju navela je da joj je aplikacija pomogla da lakše prepozna situacije koje ranije nije umela da protumači, poput plača izazvanog gasovima u stomaku.

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Razvijaju se i druga pametna rešenja

Pored „Babylinguala“, slične tehnologije razvijaju i druge japanske kompanije. Među njima je i kompanija Cross Medicine Inc, povezana sa Univerzitetom Tokušima, koja stoji iza aplikacije „Awababy“.

Prema navodima kompanije, sistem je obučen na više od 160.000 audio-snimaka bebinog plača. Zahvaljujući tome, aplikacija može da razlikuje 11 emocionalnih stanja i roditeljima ponudi predloge za umirivanje deteta. Posebno je korisna tokom noći, kada je pristup stručnim savetima ograničen.

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Podrška lokalnih vlasti i moguća šira primena

Kompanija koja razvija „Awababy“ smatra da bi ovakva tehnologija mogla da pomogne i u smanjenju rizika od postporođajne depresije kod roditelja, pružajući im dodatnu podršku u svakodnevnoj brizi o novorođenčetu.

Interesovanje za ovakve aplikacije pokazale su i pojedine lokalne samouprave u Japanu. Grad Mišima u prefekturi Šizuoka organizovao je u martu probnu prezentaciju aplikacije „Awababy“ i razmatra mogućnost da njen pristup bude besplatan za građane. Istovremeno, grad Ojama počeo je da dodeljuje korisničke naloge roditeljima dece rođene od 1. aprila ove godine.