Jednostavna fotografija nadlaktice ruke može pomoći u ranom otkrivanju retke bolesti akromegalije sa tačnošću uporedivom sa stručnjacima iz endokrinologije

Slušaj vest

Na vodećim svetskim tehnološkim forumima, a pre svega na platformi Hacker News, jedna od glavnih tema postala je otvorena pobuna medicinskog osoblja protiv uvođenja veštačke inteligencije. Medicinske sestre zaposlene u američkom zdravstvenom gigantu Kaiser Permanente podigle su glas protiv sve agresivnije integracije AI sistema za nadzor i donošenje odluka unutar bolnica.

Ono što je trebalo da bude tehnološki korak napred i olakšanje u svakodnevnom radu, pretvorilo se u administrativni košmar koji direktno ugrožava živote pacijenata. Zdravstveni radnici tvrde da su bolnički menadžmenti slepo implementirali sisteme koji uopšte ne razumeju realno stanje na terenu i dinamiku rada u urgentnim centrima.

Foto: Shutterstock

Kako mašina procenjuje ljudski život

Srž problema leži u novim AI alatima koji su dizajnirani da automatski procenjuju hitnost pacijenata i određuju nivo nege koji im je potreban. Algoritmi konstantno analiziraju unete podatke o vitalnim funkcijama i na osnovu matematičkih modela diktiraju koje pacijente sestre moraju prve da obiđu, a koji mogu da čekaju.

Međutim, medicinske sestre ističu da mašina ne može da zameni ljudski instinkt, višegodišnje iskustvo i vizuelni pregled bolesnika. Dešava se da sistem pacijenta koji je u kritičnom stanju svrsta u kategoriju niske hitnosti samo zato što njegovi trenutni laboratorijski nalazi još uvek ne pokazuju drastične skokove, čime se gubi dragoceno vreme za reakciju.

Pojedini Srbi pitaju veštačku inteligenciju da im rešava psihičke probleme Foto: Shutterstock

Stalni nadzor i hronični stres zaposlenih

Pored procene pacijenata, veštačka inteligencija se u ovim bolnicama koristi i za rigidno praćenje efikasnosti samog medicinskog osoblja. Sistemi prate svaki korak sestara, mereći koliko vremena provode pored kog kreveta, koliko im je sekundi potrebno da unesu podatke u računar i da li se striktno drže algoritamski generisanog rasporeda.

Ovakav digitalni nadzor stvorio je neizdrživ pritisak i hronični stres među zaposlenima, koji se sada osećaju kao radnici na fabričkoj traci, a ne kao medicinski profesionalci. Umesto da se fokusiraju na empatiju i pružanje stvarne nege ljudima koji pate, one su primorane da „hrane algoritam” podacima kako ne bi dobile ukore zbog navodne neefikasnosti.

Foto: ChatGPT

Kada birokratija i tehnologija zamene empatiju

Učesnici u raspravama na forumima, među kojima ima dosta IT stručnjaka koji razvijaju softvere za medicinu, slažu se da je u pitanju klasičan primer pogrešne primene tehnologije. Kada se profit i optimizacija troškova stave ispred ljudskog faktora, rezultat je sistem koji je na papiru savršen, a u praksi potpuno nefunkcionalan.

Medicinske sestre upozoravaju da stalno kuckanje u tablete i ekrane, koje zahteva veštačka inteligencija kako bi pratila njihov rad, drastično smanjuje vreme koje one stvarno provedu razgovarajući sa pacijentima. Pacijenti postaju samo statistički brojevi u bazi podataka, dok se topla ljudska reč i pažnja polako izbacuju iz modernih bolnica.

Sedamdesetjednogodišnjem Dušanu Laziću lekari su uspešno uklonili redak tumor srca veličine 6×6 centimetara, a zahvaljujući složenoj minimalno invazivnoj operaciji pacijent se brzo oporavlja Foto: Shutterstock

Zahtevi za hitne izmene softvera

Udruženja medicinskih sestara već su uputila zvanične zahteve upravama bolnica i kompanijama koje razvijaju ove AI modele da se hitno redefinise uloga tehnologije u lečenju. Njihov primarni zahtev jeste da veštačka inteligencija ostane isključivo pomoćni alat, a da konačna reč i autonomija u odlučivanju ostanu u rukama živih ljudi.

Takođe, traži se ukidanje softverskih modula koji kažnjavaju zaposlene ukoliko odstupe od smernica koje je mašina zacrtala. IT zajednica pruža veliku podršku ovim zahtevima, naglašavajući da nijedan kod ne sme biti iznad profesionalne procene medicinskog eksperta koji se nalazi pored bolesničke postelje.