Slušaj vest

Popularnost ChatGPT-a dovela je do toga da se ovaj servis prvi put nađe među deset najčešće zloupotrebljavanih brendova u fišing napadima. To pokazuje izveštaj kompanije Check Point za drugi kvartal 2026. godine, koji ukazuje na promene u metodama sajber kriminalaca i njihovom izboru meta. Ovakav trend potvrđuje da napadači brzo prilagođavaju taktike razvoju novih digitalnih usluga.

Prema navodima istraživača, napadači sve češće koriste poverenje korisnika u ChatGPT kako bi ih naveli da otkriju podatke za prijavu ili informacije o platnim karticama. Kako broj korisnika AI servisa raste, raste i interesovanje prevaranata za iskorišćavanje njihove popularnosti. Zbog toga su ovakve prevare postale znatno učestalije nego prethodnih godina.

Foto: Shutterstock

Lažne poruke imitiraju zvanična obaveštenja

Jedan od zabeleženih primera uključivao je fišing imejl u kojem se tvrdilo da plaćanje za ChatGPT Plus nije uspešno izvršeno. Poruka je bila osmišljena tako da izgleda kao legitimno obaveštenje kompanije OpenAI, čime je pokušano da se stekne poverenje primaoca. Cilj cele prevare bio je da korisnik bez sumnje prati instrukcije iz poruke.

Klik na ponuđeni link vodio je do lažne internet stranice namenjene prikupljanju podataka o platnim karticama. Upravo ovakve prevare oslanjaju se na vizuelnu sličnost sa zvaničnim servisima kako bi korisnici što lakše uneli osetljive informacije. Dovoljna je jedna nepažnja da poverljivi podaci završe u rukama napadača.

OpenAI Foto: Shutterstock

AI servisi sve privlačniji sajber kriminalcima

U Check Point-u ocenjuju da je pojava ChatGPT-a među najčešće zloupotrebljavanim brendovima pokazatelj da napadači pažljivo prate promene u digitalnim navikama korisnika. Servisi zasnovani na veštačkoj inteligenciji postali su deo svakodnevnog rada i privatnog života velikog broja ljudi. Njihova široka primena stvara nove prilike za različite vrste internet prevara.

Kako se preko ovih platformi upravlja pretplatama, plaćanjima i različitim poslovnim zadacima, njihova vrednost za sajber kriminalce raste. Zbog toga AI alati postaju meta napada na sličan način kao banke i velike tehnološke kompanije. Stručnjaci očekuju da će se ovakav trend nastaviti i u narednom periodu.

Microsoft i takođe na vrhu liste

Iako je ChatGPT prvi put dospeo među deset najčešće zloupotrebljavanih brendova, na vrhu liste i dalje se nalazi Microsoft. Prema izveštaju, ovaj brend povezuje se sa 23 odsto svih evidentiranih fišing kampanja tokom posmatranog perioda. To pokazuje da napadači i dalje najviše ciljaju globalno najzastupljenije digitalne servise.

Iza njega slede LinkedIn, Google, Apple i Amazon. Podaci pokazuju da tehnološke kompanije ostaju najčešća meta fišing napada, dok se iza njih nalaze društvene mreže i bankarski sektor. Veliki broj korisnika ovih platformi povećava mogućnost da prevare uspeju.

Foto: Shutterstock

Oprez ostaje najbolja zaštita

Tokom drugog kvartala istraživači nisu beležili samo lažne stranice za prijavu naloga. Uočene su i prevare koje uključuju lažne internet prodavnice, manipulacije u vezi sa plaćanjem, kao i malver koji se predstavlja kao legitimno ažuriranje softvera. Takve kampanje koriste različite metode kako bi došle do podataka ili novca korisnika.

Stručnjaci savetuju korisnicima da pre unošenja bilo kakvih podataka pažljivo provere adresu pošiljaoca imejla, kao i URL internet stranice na kojoj se prijavljuju ili ostavljaju informacije o platnoj kartici. Takva provera je važna čak i kada poruka na prvi pogled deluje kao da dolazi od poznate kompanije. Nekoliko sekundi dodatne provere može sprečiti ozbiljne finansijske i bezbednosne posledice.