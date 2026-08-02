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Godinama je bilo dovoljno samo ukucati komandu poput "napiši mi priču u stilu Stivena Kinga ili Džordža R. R. Martina", pa da algoritam u nekoliko sekundi izbaci tekst koji jezivo podseća na rukopis slavnih književnika. Međutim, toj eri je zvanično došao kraj.

Ova drastična promena u radu najpopularnijeg čet-bota na svetu nije došla preko noći, već je direktna posledica ogromnog pritiska autorske zajednice, tužbi za kršenje autorskih prava i sve glasnijih zahteva da se umetnički rad zaštiti od neovlašćenog botovskog treniranja.

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Pobuna književnih velikana protiv mašina

Sukob između pisaca i tehnoloških giganata tinja već duže vreme. Najpoznatiji svetski autori, uključujući tvorca "Igre prestola" Džordža R. R. Martina i Džona Grišama, optužili su AI kompanije da su nelegalno usisale milione stranica njihovih zaštićenih knjiga kako bi utrenirale svoje jezičke modele.

Pisci su opravdano istakli da veštačka inteligencija na taj način direktno parazitira na decenijama njihovog truda i izgrađenog umetničkog identiteta. Kada mašina nauči da "misli" i piše poput nekog autora, ona stvara nelojalnu konkurenciju samom stvaraocu.

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Kako OpenAI blokira krađu umetničkog identiteta

Nova sigurnosna pravila ugrađena u ChatGPT funkcionišu tako što algoritam prepoznaje zahteve u kojima se traži direktna imitacija specifičnih autora. Ukoliko korisnik sada zatraži tekst napisan prepoznatljivim stilom nekog živog pisca, sistem će odbiti zahtev ili ponuditi uopštenu varijantu koja ne kopira originalne fraze i ritam rečenice.

Tehnološki inženjeri su morali da primene složene filtere kako bi odvojili opšte žanrovske stilove, poput "epskofantastičnog" ili "kriminalističkog", od autentičnog glasa pojedinačnih književnih autora.

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Generički žanrovi ostaju, pojedinci zaštićeni

Važno je napomenuti da ova zabrana ne znači da ChatGPT više ne može da piše poeziju ili prozu.Korisnici i dalje mogu tražiti od bota da napiše mračni triler, naučno-fantastičnu priču ili liričnu pesmu, ali bez pozivanja na konkretna imena savremenih stvaraoca.

S druge strane, klasici književnosti koji su odavno prešli u javno dobro i dalje mogu služiti kao inspiracija, jer se na njih ne odnose moderni zakoni o zaštiti autorskih prava.

Reakcija industrije: Pobeda autora ili sputavanje kreativnosti?

Odluka OpenAI-ja privukla je podeljena mišljenja u tehnološkim i umetničkim krugovima. Udruženja pisaca širom sveta pozdravila su ovaj potez kao važnu pobedu u borbi za zaštitu intelektualne svojine i priznanje da ljudska kreativnost ne sme biti besplatno gorivo za AI gigante.

Međutim, pojedini entuzijasti i istraživači veštačke inteligencije smatraju da ovakva ograničenja sputavaju pun potencijal jezičkih modela, tvrdeći da je imitacija stila odvajkada bila osnovni način na koji i sami ljudi uče da pišu.