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Tokom sinhronizovanog video-poziva, prevaranti su u realnom vremenu simulirali izgled, mimiku lica i prepoznatljiv glas izvršnog direktora i drugih visokih zvaničnika firme. Zaveden neverovatnim nivoom realističnosti, službenik finansijskog sektora bez oklevanja je izvršio seriju naloga i na račune kriminalaca prebacio ogroman iznos novca.

Anatomija prevare: Kako su algoritmi prevarili ljudsko oko?

Priprema za ovu sofisticiranu operaciju trajala je mesecima, tokom kojih su hakeri prikupljali javno dostupne video-snimke, intervjue i zvučne zapise sa predavanja izvršnog direktora. Ti podaci poslužili su za treniranje specijalizovanih AI modela koji mogu da generišu živi video-strim u realnom vremenu, prilagođavajući pokrete usana i emocije lica reakcijama sagovornika.

Kada je službenik primio poziv na platformi za online sastanke, na ekranu se nije nalazila unapred snimljena matrica, već interaktivni digitalni dvojnik koji je odgovarao na pitanja i spontano reagovao na konverzaciju.

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Ono što je ovu prevaru učinilo skoro nevidljivom jeste činjenica da se na video-konferenciji niste nalazili samo "vi" i "direktor". Napadači su otišli korak dalje i kreirali više sintetičkih likova, simulirajući kompletan sastanak rukovodstva kompanije. Službenik koji je prisustvovao sastanku video je nekoliko poznatih lica svojih kolega i nadređenih, što je potpuno eliminisalo bilo kakvu sumnju u autentičnost poziva.

Tokom sastanka, lažni direktor je izneo priču o "hitnoj i tajnoj akviziciji" druge kompanije, zahtevajući da se novčana sredstva odmah prebace na nekoliko eksternih bankarskih računa radi zaklučenja ugovora.

Nova prevara uzburkala ljude u Rusiji Foto: Shutterstock

Savršeni zločin bez provale u sistem

Za razliku od klasičnih hakerskih napada koji uključuju provaljivanje u servere ili zaključavanje baza podataka pomoću ransomware softvera, ovde nije bilo nikakvog tehničkog obijanja sistema. Hakeri su iskoristili takozvani socijalni inženjering najviše klase umesto da hakuju računarsku mrežu, hakovali su ljudsko poverenje.

Sve autentifikacije i bezbednosne barijere unutar same bankarske aplikacije prošle su potpuno legalno, jer je nalog izdao ovlašćeni službenik koji je verovao da ispunjava direktno naređenje vrha kompanije.

Trka sa vremenom: Tragovi novca nestali u kripto-mreži

Nakon što su transakcije odobrene i izvršene, novac je prostrujao kroz mrežu fantomskih računa širom sveta, da bi u roku od samo nekoliko sati bio prebačen u anonimne kriptovalute. Kada je službenik sutradan kontaktirao prave izvršne organe kompanije radi potvrde dokumentacije, shvatio je da nikakvog tajnog sastanka nije bilo i da je postao žrtva najveće deepfake prevare u istoriji firme.

Međunarodni policijski organi i forenzičari za kibernetički kriminal odmah su pokrenuli istragu, ali stručnjaci upozoravaju da je šansa za vraćanje novca izuzetno mala kada prođe više od 24 sata od transakcije.

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Krizni alarm za korporacije: Video-poziv više nije dokaz!

Ovaj slučaj poslužio je kao poziv na buđenje svim globalnim korporacijama i finansijskim institucijama. Pravila poslovanja koja su važila decenijama, gde su se vizuelni i glasovni kontakt smatrali definitivnom potvrdom identiteta, više ne važe u eri naprednih generativnih AI alata. Komercijalni alati za kloniranje glasa i lica danas su dostupni na internetu za samo nekoliko stotina evra, što znači da slične napade u budućnosti neće izvoditi samo vrhunske hakerske grupe, već i prosečni sajber-kriminalci.

Povratak analognim metodama verifikacije

Kao odgovor na ovu novu pretnju, bezbednosni stručnjaci savetuju kompanijama uvođenje rigoroznih offline protokola za sve vanredne transakcije velikih iznosa. Živi kontakt "licem u lice", korišćenje unapred dogovorenih tajnih reči (kodnih fraza) i dvostruka potvrda preko različitih komunikacionih kanala postaju obavezni stub odbrane.

U svetu u kom veštačka inteligencija može savršeno da kopira ljudski glas i lik, jedina prava zaštita od finansijskog stradanja biće povratak gvozdenim, analognim pravilima provere.