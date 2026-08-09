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Jedan američki grad ušao je u istoriju kao prvi koji je u svoj sistem hitne pomoći 911 direktno integrisao veštačku inteligenciju. AI asistenti sada prvi odgovaraju na pozive građana u nevolji, analiziraju situaciju u realnom vremenu i pomažu u brzom usmeravanju policijskih, sanitetskih i vatrogasnih ekipa na teren.

Ovaj pionirski projekat pokazao je da veštačka inteligencija više nije samo alat za pisanje tekstova i zabavu, već operativni sistem koji direktno pomaže u spasavanju ljudskih života.

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Kako funkcioniše AI dispečer u najstresnijim trenucima?

Kada preplašeni građanin pozove broj za hitne slučajeve, AI sistem trenutno preuzima poziv bez sekunde čekanja na slobodnog operatera. Korišćenjem napredne obrade prirodnog jezika (NLP), algoritam je sposoban da prepozna glas, razume različite naglaske i iz govora u panici trenutno izvuče ključne informacije - lokaciju, prirodu nesreće i broj povređenih osoba.

Dok razgovara sa pozivaocem, sistem istovremeno generiše tekstualni sažetak i prosleđuje ga najbližoj slobodnoj ekipi na terenu, čime se vreme od poziva do polaska vozila skraćuje za više od 50 odsto.

Rešenje za hronični problem: Borba sa preopterećenjem i sagorevanjem radnika

Dispečerski centri širom sveta godinama se suočavaju sa ogromnim problemom u vidu manjka radne snage i izuzetno visokom stopom stresa kod zaposlenih. Radnici na brojevima poput 911 ili 192 svakodnevno slušaju dramatične situacije, što dovodi do takozvanog izgaranja na poslu i usporavanja reakcije u trenucima kada je brza trijaža od presudnog značaja.

Uvođenjem veštačke inteligencije, rutinski pozivi, neosnovane prijave ili traženje opštih informacija automatski se filtriraju, pa operateri mogu potpuno da se posvete najtežim i najkritičnijim slučajevima.

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Prepoznavanje emocija i lažnih dojava u sekundi

Pored samog razumevanja reči, napredni AI modeli koji se koriste u ovom sistemu analiziraju ton glasa, brzinu disanja i pozadinsku buku tokom poziva. Algoritam može da detektuje visoku uznemirenost, pucnje, jauke ili zvuk saobraćajne nesreće, automatski podižući prioritet poziva na najviši nivo.

Takođe, sistem u bazi podataka u roku od nekoliko milisekundi proverava istoriju poziva sa tog broja i lokacije, što uveliko pomaže u brzom otkrivanju lažnih dojava koje nepotrebno troše resurse hitnih službi.

Komercijalne tehnologije i privatnost građana pod lupom

Iako su prvi rezultati primene veštačke inteligencije na broju 911 izuzetno pozitivni, projekat je izazvao oprečne reakcije među udruženjima za zaštitu građanskih prava i privatnosti. Glavna zabrinutost odnosi se na način na koji se audio-snimci razgovora i lični podaci građana skladište i obrađuju unutar cloud servera privatnih tehnoloških kompanija.

Nadležne gradske vlasti uveravaju javnost da su svi podaci strogo kriptovani i da se AI koristi isključivo kao pomoćni alat koji poboljšava rad humanih dispečera, a ne kao njihova potpuna zamena.

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Da li je ovo budućnost hitnih službi u Evropi i kod nas?

Uspešna primena AI tehnologije u Americi pomno se prati i u evropskim metropolama, gde se sistemi poput jedinstvenog broja 112 suočavaju sa sličnim izazovima preopterećenja mreže tokom elementarnih nepogoda ili velikih nesreća. Integracija inteligentnih glasovnih asistenata koji mogu istovremeno primiti stotine poziva garantuje da niko neće ostati na čekanju u kritičnom trenutku.

Stručnjaci procenjuju da će u narednih pet godina većina modernih dispečerskih centara u svetu usvojiti hibridni model, gde veštačka inteligencija vrši brzu trijažu, a čovek donosi konačnu odluku.

Što se naše zemlje tiče, Srbija trenutno radi na uspostavljanju jedinstvenog evropskog broja za hitne slučajeve 112. Taj sistem podrazumeva modernizaciju dispečerskih centara, savremeniju opremu i automatsko lociranje pozivaoca (preko GPS-a sa mobilnog telefona), što je prvi i neophodan korak pre nego što bi bilo kakva veštačka inteligencija uopšte mogla da se priključi na mrežu.

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Tehnologija u službi najhumanijeg poziva

Primer primene veštačke inteligencije na broju 911 pokazuje pravu vrednost tehnološkog napretka kada se on usmeri ka zaštiti i spasavanju ljudskih života. Kada se pametni algoritmi spoje sa iskustvom i empatijom ljudskih dispečera, dobija se sistem koji reaguje brže, preciznije i efikasnije nego ikada pre.

Iako automatizacija nosi izazove koji traže gvozdene bezbednosne kontrole, mogućnost da AI skrati vreme dolaska hitne pomoći za samo jedan minut često može da znači razliku između života i smrti.