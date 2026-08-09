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Svi korisnici besplatne verzije alata ChatGPT ubuduće će imati na raspolaganju potpuno neograničen broj tekstualnih razgovora, čime se i zvanično ukida dosadašnje restriktivno ograničenje na broj poslatih poruka tokom dana. Ova odluka označava veliki zaokret u strategiji kompanije, koja želi da svoj najpopularniji AI asistent učini dostupnim bez ikakvih barijera.

Pored neograničenog kuckanja, besplatna verzija dobija i drastične nadogradnje ispod haube, čineći razgovore znatno bržim, preciznijim i prirodnijim nego ikada pre.

Stiže novi podrazumevani model: Besplatni korisnici prelaze na GPT-5.6 Luna

Kao deo ovog velikog ažuriranja, korisnici besplatnog paketa (kao i novog Go paketa) dobijaju i potpuno novi AI model pod nazivom GPT-5.6 Luna. Ovaj model postaje nova podrazumevana (default) opcija i u potpunosti zamenjuje dosadašnji model GPT-5.5.

Inženjeri kompanije OpenAI ističu da je GPT-5.6 Luna specijalno optimizovan da pruži drastično brže odgovore na svakodnevna pitanja, uz znatno manju potrošnju sistemskih resursa, što je i omogućilo da se saobraćaj u potpunosti otvori za besplatne korisnike.

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Nova opcija "Think": Veštačka inteligencija koja duboko razmišlja pre odgovora

Jedna od najzanimljivijih novih mogućnosti koja stiže do besplatnih korisnika jeste funkcija dubljeg razmišljanja pod nazivom Think. Kada korisnik postavi izuzetno složeno pitanje, matematički problem ili zahtevan logički zadatak, model dobija mogućnost da angažuje dodatne računarske resurse.

U tom režimu rada, algoritam pre slanja konačnog odgovora internim putem analizira više različitih scenarija i proverava tačnost činjenica, pruživši korisniku duboko promišljeno i precizno rešenje umesto brzopletog odgovora.

Šta i dalje ostaje pod ograničenjem za besplatne naloge?

Iako je tekstualno dopisivanje sa veštačkom inteligencijom postalo potpuno neograničeno, iz kompanije OpenAI naglašavaju da određene funkcionalnosti koje zahtevaju masivne računarske resurse i dalje imaju dnevne limite za korisnike koji ne plaćaju pretplatu.

To se prvenstveno odnosi na naprednu obradu i analizu priloženih datoteka (fajlova i dokumenata), glasovnu komunikaciju u realnom vremenu, kao i na analizu i generisanje novih fotografija i slika visoke rezolucije.

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Šta dobijaju korisnici koji plaćaju Plus i Pro pretplatu?

Za korisnike koji plaćaju mesečnu pretplatu na Plus i Pro pakete, OpenAI je pripremio posebnu, ekskluzivnu verziju modela - GPT-5.6 Sol. Ovaj ultra-brzi i napredni model namenjen je profesionalcima koji od asistenta zahtevaju rešavanje složenih zadataka u milisekundi.

GPT-5.6 Sol pruža još sažetije, pouzdanije i tekstualno preciznije odgovore, a idealan je za pretragu interneta, pisanje kompleksnih kodova, analizu tržišta i donošenje poslovnih odluka.

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Podesite koliko dugo AI rešava vaš problem

Dodatna ekskluzivna funkcija za pretplatnike jeste uvođenje takozvanog klizača za razmišljanje (Thinking Slider). Unutar podešavanja razgovora, korisnici od sada mogu ručno da odrede tačan nivo resursa i vremena koje će model posvetiti analizi pitanja.

Ukoliko vam je potreban trenutni odgovor na prosto pitanje, klizač se pomera na minimum, dok se kod izrade složenih softverskih arhitektura klizač podiže na maksimum, dajući modelu vreme za razmišljanje od nekoliko sekundi.

Kada nove opcije stižu na vaš nalog?

Novi, unapređeni model GPT-5.6 Sol već je dostupan svim korisnicima sa Plus i Pro pretplatom širom sveta. Sa druge strane, nadogradnja za besplatne korisnike uvodi se sukcesivno iz bezbednosnih razloga i radi očuvanja stabilnosti servera.

Očekuje se da će svi besplatni korisnici u Srbiji i regionu neograničene razgovore i novi model GPT-5.6 Luna na svojim nalozima dobiti postepeno tokom ove i naredne nedelje.