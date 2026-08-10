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Mark Zakerberg, jedan od najmoćnijih ljudi tehnološke industrije, veruje da ulazimo u period u kojem će svaka osoba moći da ima sopstvenog AI agenta, odnosno digitalnog saradnika koji će poznavati njene ciljeve, interese i navike i biti joj na raspolaganju tokom celog dana.

Direktor Mete svoju viziju opisuje kao „ličnu superinteligenciju“, a ona bi mogla da promeni ne samo način na koji koristimo tehnologiju već i način na koji radimo, učimo i pokrećemo kompanije.

AI više neće čekati da mu postavite pitanje

Današnji chatbotovi uglavnom funkcionišu tako što korisnik postavi pitanje, a AI odgovori.

Zakerberg budućnost vidi drugačije.

Lični AI agent trebalo bi da razume korisnika i njegov kontekst, da zna šta pokušava da postigne i da mu samostalno pomaže u različitim situacijama.

Foto: Lamkey Rod/CNP/ABACA / Abaca Pre/Lamkey Rod/CNP/ABACA

Takav agent mogao bi da bude lični asistent, savetnik, učitelj, analitičar, programer ili kreativni saradnik.

I sve to istovremeno.

Zakerberg već govori o korišćenju AI-ja za razvoj ideja, organizovanje projekata, praćenje određenih aktivnosti i rešavanje svakodnevnih problema.

U budućnosti bi ovakav sistem mogao da postane neka vrsta digitalnog produžetka korisnika.

Jedan čovek mogao bi da radi posao čitavog tima

Ovo je možda i najvažnija posledica razvoja AI agenata.

Kompanije danas angažuju veliki broj ljudi kako bi pokrile različite oblasti poslovanja. Programiranje, dizajn, marketing, analiza podataka, prodaja i korisnička podrška zahtevaju različite stručnjake.

AI bi mogao da promeni tu jednačinu.

Foto: ChatGPT

Jedna osoba bi uz pomoć AI agenata mogla da napravi proizvod, napiše program, osmisli kampanju, analizira konkurenciju, napravi sadržaj i komunicira sa korisnicima.

Drugim rečima, ono za šta je danas potreban čitav tim moglo bi da bude dostupno jednoj osobi.

Zbog toga Zakerberg ne očekuje nužno da će AI dovesti do nestanka kompanija.

Naprotiv, smatra da bi mogao da nastane svet sa mnogo većim brojem malih kompanija.

Male firme mogle bi da postanu nova velika konkurencija

Ako AI značajno smanji troškove poslovanja, mala kompanija više neće morati da ima desetine ili stotine zaposlenih da bi napravila ozbiljan proizvod.

Dovoljna bi mogla da bude mala grupa ljudi koja koristi veliki broj AI agenata.

To otvara prostor za potpuno novu vrstu preduzetništva.

Čovek sa dobrom idejom mogao bi mnogo brže da napravi prototip, testira proizvod i pronađe kupce.

Foto: Gemini ilustracija

Ideje koje su ranije bile preskupe ili komplikovane za realizaciju mogle bi da postanu komercijalno izvodljive.

Zakerberg zato očekuje pojavu svojevrsnih „jednočlanih kompanija“, odnosno biznisa u kojima jedan čovek uz pomoć AI-ja obavlja posao koji je ranije zahtevao čitav tim.

Neće nestati svi poslovi, ali će se mnogi promeniti

Zakerberg ne ignoriše strah od gubitka radnih mesta.

Naprotiv, razvoj AI-ja će gotovo sigurno promeniti tržište rada. Neki poslovi će biti automatizovani, dok će za druge biti potrebno mnogo manje ljudi.

Istovremeno, pojaviće se zanimanja koja danas praktično ne postoje.

Kao što su internet i pametni telefoni stvorili nove profesije, AI bi mogao da napravi potpuno nove kategorije poslova.

Ljudi bi, na primer, mogli da stvaraju virtuelne svetove, digitalne proizvode i interaktivna iskustva uz pomoć AI sistema koji obavljaju veliki deo tehničkog posla.

Najvažnija veština biće korišćenje AI-ja

Ako se ova prognoza ostvari, neće biti dovoljno samo znati da koristite chatbot.

Ljudi će morati da nauče kako da delegiraju posao AI agentima, kako da ih usmeravaju i kako da kontrolišu njihove rezultate.

To bi moglo da promeni i obrazovanje.

Foto: Shutterstock

Umesto da ljudi uče samo kako da obavljaju određeni posao, sve važnije bi moglo da bude znanje o tome kako da koriste AI da bi taj posao obavili brže i kvalitetnije.

AI bi tako mogao da postane svojevrsni lični učitelj koji je dostupan 24 sata dnevno.

Zakerberg već gradi ovu budućnost

Ono što Zakerberg govori nije samo teorija. Meta ulaže ogromne količine novca u razvoj veštačke inteligencije, AI modela i infrastrukture koja bi trebalo da omogući upravo ovakvu budućnost.

Kompanija razvija i uređaje poput pametnih naočara, koje bi mogle da postanu jedan od glavnih načina komunikacije sa AI agentima.

To znači da AI u budućnosti možda neće biti nešto što morate da otvorite na telefonu.

Mogao bi jednostavno da bude stalno prisutan oko vas.

Meta želi da AI bude dostupan milijardama ljudi

Zakerberg smatra da napredna AI tehnologija ne bi trebalo da bude dostupna samo velikim kompanijama.

Meta zato razvija i modele koje želi da učini dostupnim velikom broju korisnika, dok bi naprednija infrastruktura mogla da bude dostupna kroz plaćene usluge.

Foto: Shutterstock

Cilj je da što više ljudi dobije pristup moćnim AI alatima.

Jer ako AI zaista postane nova vrsta digitalne infrastrukture, pristup toj tehnologiji mogao bi da postane jednako važan kao pristup internetu.

Da li će AI postati vaš novi digitalni zaposleni?

Zakerbergova vizija budućnosti zato ide mnogo dalje od pitanja da li će ChatGPT ili neki drugi chatbot postati pametniji.

Pravo pitanje je šta će se dogoditi kada AI bude mogao samostalno da obavlja čitave nizove zadataka.

Tada bi svako mogao da ima svog digitalnog saradnika.

On bi mogao da vodi računa o obavezama, pomaže na poslu, analizira informacije, uči nove stvari sa korisnikom, razvija ideje i čak učestvuje u pokretanju biznisa.

A razlika između čoveka i kompanije mogla bi da postane mnogo manja.

Jer u svetu u kojem jedan čovek ima pristup desetinama AI agenata, pojedinac bi mogao da raspolaže kapacitetom koji je do juče zahtevao čitavu organizaciju.