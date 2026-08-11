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Meta objavila je Muse Glimmer, novi model veštačke inteligencije otvorenog tipa koji je moguće pokrenuti na jednoj grafičkoj kartici. Izvršni direktor Mark Zakerberg tim povodom je pozvao na smanjenje američkih ograničenja koja se odnose na otvorene AI tehnologije, tvrdeći da bi to američkim firmama pomoglo da se lakše nose sa konkurencijom iz Kine.

Manji model osmišljen je da obavlja agentne zadatke direktno na Mac i PC uređajima, umesto da se u potpunosti oslanja na računarstvo u oblaku. Predstavljanje modela dolazi u trenutku kada sve više kompanija traži jeftinija AI rešenja koja mogu da rade lokalno, na sopstvenim uređajima, a ne isključivo preko udaljenih servera.

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Šta zapravo predstavlja Muse Glimmer

Muse Glimmer spada u takozvane modele otvorene težine, što programerima omogućava širi uvid u njegove osnovne komponente i lakše prilagođavanje za specifične namene. Prema navodima Mete, model je napravljen tako da funkcioniše na jednoj grafičkoj kartici, a težište mu je na obavljanju agentnih zadataka.

Ovakav pristup razlikuje se od zatvorenih modela kakve nude OpenAI i Anthropic, gde ključne komponente ostaju pod punom kontrolom kompanija koje ih razvijaju. Modeli otvorene težine sve više dobijaju na značaju jer firme pokušavaju da smanje troškove razvoja AI sistema, a njihov značaj dodatno raste i u kontekstu tehnološkog nadmetanja SAD i Kine, s obzirom na to da kineski programeri proizvode snažne, a relativno jeftine modele.

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Zakerberg traži izmene američke politike prema AI

Predstavljanje novog modela Zakerberg je iskoristio da ukaže na potrebu za promenom američke politike, ukoliko domaće kompanije žele da zadrže konkurentnost u oblasti otvorenih AI modela. Naveo je da strane laboratorije trenutno imaju određenu prednost, budući da su američke kompanije obavezane brojnim dodatnim ograničenjima kada je reč o podacima za obuku modela.

Po njegovim rečima, američka politika morala bi da smanji ovu vrstu administrativnog opterećenja ukoliko se želi da domaći modeli otvorenog koda vremenom preuzmu vodeću ulogu, dodajući da ograničavanje pristupa stranim modelima otvorenog koda nije rešenje problema. Zakerberg je takođe branio praksu takozvane destilacije AI modela, tehniku u kojoj se izlazni rezultati moćnijeg modela koriste za obuku manjeg, koji potom može da obavlja deo istih zadataka uz znatno manje računarske snage. Meta pri tom planira da uspostavi upravljačku strukturu u kojoj bi nezavisni članovi odbora imali ovlašćenje da odobravaju bezbednosne kriterijume za objavljivanje njenih AI modela.

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Meta se zalaže za otvoreni AI

Najnovije izjave Marka Zakerberga stižu u trenutku kada se rasprava o tome da li napredna veštačka inteligencija treba da ostane strogo kontrolisana ili da postane šire dostupna sve više zaoštrava. U svom eseju Zakerberg je napisao da bi, umesto centralizacije superinteligencije, trebalo raditi na njenoj distribuciji, ocenjujući da to nosi potencijal za početak nove ere lične osnaživanosti pojedinca.

Kineske kompanije su u međuvremenu ostvarile značajan napredak u razvoju modela otvorene težine, pri čemu modeli firmi poput Moonshot, Alibaba i DeepSeek privlače pažnju kompanija koje traže alternativu skupim, zatvorenim sistemima. Zakerberg je takođe istakao da Kina ima prednost u izgradnji infrastrukture, ocenjujući da je u Sjedinjenim Državama znatno teže graditi infrastrukturu nego u zemljama poput Kine. Prema dostupnim podacima, Meta ove godine planira da na AI infrastrukturu potroši i do 145 milijardi dolara.

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Novi AI modeli u najavi za narednu godinu

Meta je istorijski važila za jednu od vodećih američkih tehnoloških kompanija koje podržavaju otvorene AI modele, mada je u jednom trenutku skrenula ka zatvorenim sistemima, nakon što njeni raniji modeli nisu uspeli da dostignu nivo vodećih rešenja kompanija OpenAI i Anthropic. Njen najnoviji vrhunski model, Muse Spark, ostaje zatvoren i prodaje se korisnicima, dok Meta istovremeno planira da objavi težine modela Muse Spark 1.2, svog najnaprednijeg rešenja do sada.

U narednim mesecima Meta planira da predstavi još jedan AI model, interno poznat pod imenom Watermelon, za koji je Zakerberg naveo da će biti moćniji od Muse Spark modela, dok još uvek nije poznato da li će taj model biti otvorenog ili zatvorenog tipa. Pored toga, Zakerberg je najavio fond od milijardu dolara namenjen podršci zajednicama pogođenim širenjem Metinih data centara, uz obrazloženje da je brži razvoj infrastrukture ključan da bi SAD zadržale prednost nad Kinom u oblasti veštačke inteligencije, što dodatno oslikava Metino zalaganje za otvoreniji AI ekosistem.