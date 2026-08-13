Slušaj vest

Anthropic je uveo sistem vodenog žiga za sadržaj koji generiše Claude, tako što se u tekst ubacuje nevidljivi kod koji računarski sistemi mogu da prepoznaju. Promena je uvedena kako bi se odgovorilo na zahteve Evropske unije u vezi sa transparentnošću sadržaja nastalog uz pomoć veštačke inteligencije.

Dok je ovakav pristup namenjen lakšem razlikovanju AI sadržaja, deo korisnika već negoduje zbog mogućih posledica. Posebno su glasni oni koji smatraju da bi takvo označavanje moglo da otkrije korišćenje Claudea na poslu, fakultetu ili u drugim situacijama u kojima korisnici ne žele da se zna da su koristili chatbot.

Foto: Shutterstock

AI trag koji ne možeš jednostavno da ukloniš

Jedna od kritika koja se pojavila na Redditu jeste da će novi sistem najviše pogoditi obične korisnike. Argument je da iskusniji korisnici mogu dodatno preraditi tekst uz pomoć drugih AI alata, dok bi oni koji direktno koriste Claud odgovore mogli ostaviti prepoznatljiv digitalni trag.

Kao primeri navode se studenti koji koriste Claude za preuređivanje pasusa, novinari koji njime sažimaju duge transkripte i pisci koji traže pomoć oko formulacija. Međutim, ovakvi primeri otvaraju i drugo pitanje: ako neko direktno prekopira AI generisan tekst u seminarski rad ili članak i predstavi ga kao sopstveni, problem nije samo u vodenom žigu već i u načinu na koji je sadržaj upotrebljen.

Foto: Shutterstock

Korisnici se bune zbog ideje

Drugi deo kritika polazi od drugačijeg argumenta. Neki korisnici tvrde da oni ulažu najveći deo rada tako što daju uputstva, obezbeđuju kontekst, donose odluke i kroz brojne izmene oblikuju konačan rezultat. Iz njihove perspektive, Claude je samo alat, pa im smeta ideja da bi rezultat njihovog rada mogao nositi oznaku da ga je generisala veštačka inteligencija.

Jedan od korisnika posebno je kritikovao mogućnost da se vodeni žig uvede i u kod ili druge vrste sadržaja. Pitanje koje se provlači kroz takve reakcije jeste šta tačno AI sistem „potražuje“ kada označava rezultat koji je nastao kroz saradnju korisnika i modela. Za kritičare, problem nije samo tehnički već i pitanje vlasništva, autorstva i kontrole nad sadržajem.

Foto: Shutterstock

Deo smatra da je AI oznaka potrebna

Reakcije, međutim, nisu bile jednostrane. Na društvenim mrežama pojavili su se i korisnici koji su odbacili tvrdnje da vodeni žig predstavlja neku vrstu progona ljudi koji koriste AI. Njihov argument je jednostavan: ako je sadržaj generisala veštačka inteligencija, postoji opravdan razlog da se to može utvrditi, posebno u situacijama u kojima poreklo sadržaja ima značaj.

Pojedini komentari otišli su i korak dalje, uz tvrdnju da bi jedini pravi razlog za protivljenje ovakvom sistemu bio želja da se AI upotreba prikrije. Drugi su se pritom podsmevali korisnicima koji su kritikovali Claude, uz opasku da su za pisanje svojih kritika navodno koristili upravo AI.

Foto: Shutterstock

Problem je u načinu na koji je AI nastao

Deo korisnika ponudio je mnogo složeniji argument. Njih ne brine toliko samo označavanje AI sadržaja koliko činjenica da modeli poput Claudea generišu odgovore na osnovu ogromnih količina podataka korišćenih tokom njihovog razvoja. Iz te perspektive, postoji određena ironija u tome da AI označava sadržaj kao svoj proizvod, dok istovremeno postoje šire rasprave o tome kako su modeli došli do materijala na kojem su obučavani.

Takva kritika ne polazi od toga da AI oznake treba potpuno odbaciti, već dovodi u pitanje princip koji stoji iza njih. Ako se od korisnika traži transparentnost o poreklu sadržaja, postavlja se pitanje da li isti standard transparentnosti treba primeniti i na način na koji su sami AI sistemi razvijeni i obučavani.

Foto: Shutterstock

AI upotrebu sve je teže sakriti

Bez obzira na podeljene reakcije, nova funkcija predstavlja još jedan korak ka svetu u kojem će sadržaj generisan veštačkom inteligencijom biti lakše prepoznati. Za korisnike koji AI koriste kao pomoć pri radu, pisanju ili istraživanju, to može imati sasvim drugačije posledice u zavisnosti od toga gde i kako koriste takve alate.

Najveće pitanje zato možda nije da li je vodeni žig dobar ili loš, već gde treba povući granicu između legitimnog korišćenja AI kao alata i predstavljanja njegovog rada kao potpuno ljudskog. Dok jedni u novoj tehnologiji vide koristan mehanizam transparentnosti, drugi strahuju da se otvara put ka stalnom praćenju načina na koji ljudi rade.